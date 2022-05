Das Torhaus bleibt in Kirchenhand

Von Thomas Seiler

Schönau. Kein Torhaus-Kauf: Mehrheitlich hat der Gemeinderat in seiner zurückliegenden öffentlichen Sitzung das Angebot der katholischen Kirchengemeinde abgelehnt, das denkmalgeschützte Torhaus (siehe auch Hintergrund) für 220.000 Euro an die Stadt zu verkaufen. Die kontroversen Diskussionen darüber flammten in der Ratssitzung phasenweise wieder auf.