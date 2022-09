Von Werner Popanda

Sandhausen. Ja, es war am Samstag fast alles so wie früher beim Fest anlässlich des Hopfenzopfens auf dem Festplatz. Also so wie in jener Zeit, bevor die Pandemie auch Deutschland erfasste. Aber es war eben nur fast alles so wie früher. Denn der eigentliche Anlass, nämlich das Hopfenzopfen, fand bei Weitem nicht in jenem Ausmaß statt, wie es bis 2019 der Fall gewesen war. Genau betrachtet hatte man es sozusagen mit einem "Hopfenzopfen light" zu tun (siehe auch "Extra").

So musste Bürgermeister Hakan Günes denn auch berichten, dass ihm gleich zum Festauftakt folgende Frage gestellt worden sei: "Wo ist der ganze Hopfen hin, wir wollen doch Hopfenzopfen?" Doch habe er den Fragesteller mit seiner Antwort leider enttäuschen müssen. Seine Antwort verriet er anschließend in seiner kurzen Ansprache im großen Festzelt: Demnach hätten sich die in das Hopfenzopfen Involvierten im Frühjahr bei ihren Planungen überlegt, was denn wohl wäre, wenn das Coronavirus im kommenden Herbst wieder heftig zuschlagen würde und das Hopfenzopfen erneut ausfallen müsste. Also habe man den Sandhäuser Hopfen nun ebenso wie in den beiden Corona-Jahren zuvor zu einer Zopfmaschine in der Hallertau transportiert. Für das lokale Hopfenzopfen habe man jedoch eine kleine Menge Hopfen abgezweigt – eine Menge, die dann natürlich schnell gezopft war.

Dessen ungeachtet sei es für ihn "sehr wichtig, unser Brauchtum und unsere Tradition zu erhalten", sagte Günes. Seine Vorfreude auf das Fest sei jedenfalls seit dem Beginn des Zeltaufbaus am Dienstag "enorm gestiegen" – wobei er sich auch darüber gefreut habe, nicht mehr wie in den Vorjahren als fleißiger Hopfenzopfer mit von der Partie zu sein. Sondern auch in seiner neuen Funktion als Rathauschef, dem es selbstredend auch vorbehalten blieb, all jenen zu danken, die zum Erfolg des Hopfenzopfens einen Beitrag leisteten. Allen voran den Hopfenbauern, die die Hopfendemonstrationsanlage hegen und pflegen und den Hopfen ernten. Gleichfalls bürgermeisterliche Lobesworte erntete zum einen der MGV Germania für den Festbetrieb. Und zum anderen die singenden Kinder der Theodor-Heuss-Grundschule, die das "Sandhäuser Lied" voller Eifer und Begeisterung zum Besten gaben. Dank ging auch an Weldebrauerei in Plankstadt, die den Hopfen ...