Auto prallt gegen Baum

Sandhausen. (pri/rl) Zwischen der Jahnstraße und der L598 kam es gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße (K4153) zu einem Verkehrsunfall.

Gegen 14 Uhr war ein 20-Jähriger in seinem Alfa Romeo von Walldorf kommend in Richtung Sandhausen unterwegs. Plötzlich kam der Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte am Fahrbahnrand mit einem Baum.

Der 20-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde von Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und kam anschließend in eine nahegelegene Klinik.

Die Hauptstraße war ab dem Kreisverkehr am Fußballstadion für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten bis etwa 16 Uhr voll gesperrt. Es entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 19. Mai 2022, 0 Uhr