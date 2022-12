Zur letzten Chorprobe im Ratskeller waren noch 13 Sängerinnen gekommen, denen der Dirigent bescheinigte, in Ladenburg ein "Kulturzeichen" gesetzt zu haben. "Die Auftritte des Frauenchors werden fehlen", meinte er. Wind rief der Gruppe die Chorkonzerte anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums und des 30-jährigen Jubiläums des Frauenchors noch einmal in Erinnerung. "Wir Frauen hätten gerne weitergemacht mit Ihnen – aber es sollte nicht sein", sagte die Chorsprecherin Ingrid Müller. Ihr war es auch wichtig zu betonen, dass gemeinsame Auftritte und ...

Von Axel Sturm

Ladenburg. Es war ein Abschied nach langer Zeit des Kämpfens. 35 Jahre lang hatte die Damenriege der Ladenburger Sängereinheit 1883 allen Widerständen getrotzt und zusammen gesungen. Am Montag löste sich die Gruppe aus Mangel an Sängerinnen auf. Diese Entscheidung fiel, da sich die Männer beim Plan, einen gemischten Chor zu gründen, quer stellten. Da auch die Herrenabteilung mit Mitgliederschwund zu kämpfen hat, könnte es damit zur Auflösung des gesamten Traditionsvereins kommen.

Zur letzten Chorprobe im Ratskeller waren noch 13 Sängerinnen gekommen, denen der Dirigent bescheinigte, in Ladenburg ein "Kulturzeichen" gesetzt zu haben. "Die Auftritte des Frauenchors werden fehlen", meinte er. Wind rief der Gruppe die Chorkonzerte anlässlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums und des 30-jährigen Jubiläums des Frauenchors noch einmal in Erinnerung. "Wir Frauen hätten gerne weitergemacht mit Ihnen – aber es sollte nicht sein", sagte die Chorsprecherin Ingrid Müller. Ihr war es auch wichtig zu betonen, dass gemeinsame Auftritte und Singstunden nicht an den Frauen scheiterten.

Der Dirigent kann die Entscheidung der Mitglieder nicht nachvollziehen. "Es wurde in Ladenburg ein gut funktionierender Chor zerstört, nur weil einige Sänger ihre Sturheit durchsetzen wollten", bringt es Wind auf den Punkt.

Und wie geht es mit dem Männerchor weiter? "Das sehen wir heute Abend, wenn die nächste Singstunde stattfindet", war Wind selbst gespannt, wie die Teilnahme sein würde. Optimistisch war er nicht. In der Tat waren von den 23 singfähigen Männern nur neun dabei.

Grundmann sah sich bestätigt, denn seiner Einschätzung nach müsste der gesamte Verein aufgelöst werden. Allerdings gibt es hierfür Regularien, die eingehalten werden müssen. Für eine Auflösung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Einen Hoffnungsschimmer gibt es beim Vorsitzenden aber doch. Er will trotz des schwindenden Interesses einen letzten Anlauf unternehmen, doch noch stimmkräftige Sänger anzuwerben.