Von Nicolas Lewe

Heiligkreuzsteinach-Hilsenhain. Bienenfreundliche Gartengestaltung, kommunale Blühwiesen und Initiativen, die zur Rettung der Bienen aufrufen: Das kleine schwarz-gelbe Insekt hat viele Freunde. Da war es höchste Zeit, zu diesem hochaktuellen Thema eine RNZ-Sommertour anzubieten. Und diese führte die glücklichen Gewinner an einen der idyllischsten Orte der Region rund um Heidelberg: in den Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain.

Seit sechs Jahren ist RNZ-Mitarbeiterin Eva-Maria Elfner-Häfele als Imkerin tätig; sie hält Vorträge zum Thema Bienen, bietet Workshops zum Beispiel für Schüler an und sie führt Gruppen auf Anfrage entlang des Bienenlehrpfads. In den Genuss von Letzterem kamen nun auch die RNZ-Sommertouristen, die gleich zu Beginn eine wertvolle Erkenntnis sammelten: Bienen können mehr als "nur" Honig zu produzieren.

Auf eine wichtige Unterscheidung wies Elfner-Häfele gleich zu Beginn hin: "Heute geht es um die Honigbiene, nicht um die Wildbiene." Zwar seien sich beide Arten im Aussehen gleich, doch während die Wildbienen in der Regel als Einzelgänger unterwegs sind, leben Honigbienen ausschließlich in "Staaten" mit etwa 50.000 bis 70.000 Mitgliedern. Es gebe dabei immer nur eine Königin, dazu 30.000 bis 60.000 Arbeiterinnen und der Rest bestehe aus männlichen Bienen, den sogenannten Drohnen. Den rund 60 Tage währenden Lebenszyklus einer Arbeitsbiene beschrieb die Imkerin so: Erst wird der Stock geputzt, dann die Brut gefüttert, anschließend folgen der Wabenbau und die Pollenverarbeitung zu Honig. Es knüpft die Bewachung des Bienenstocks an, ehe das Ausfliegen zum Vorratssammeln den letzten Lebensabschnitt darstellt. Eine Königin lege pro Tag rund 2000 Eier und werde mit dem besten "Königinnen-Futtersaft", dem sogenannten Gelée Royale gefüttert, um diese Leistung zu erbringen.

Auf die Frage eines Lesers, woher die Bienen wissen, wo sie die besten Pollen finden, beschrieb Elfner-Häfele das bei genauem Hinsehen zu erkennende Phänomen der Tanzsprache der Bienen. Dabei zeigen diese mit ihrem Hinterleib die Richtung an und weisen somit auf eine ergiebige Futterquelle hin. Was die RNZ-Leser auch erfuhren: Rund 200 Blüten besucht die Honigbiene, bis sie mit einer gut gefüllten "Honigblase" – und ihrem um etwa einem Drittel gewachsenen Körpergewicht – zum Bienenstock zurückfliegt. Dort beginnt dann der Prozess, über den sich feinfühlige Honigliebhaber lieber keine größeren Gedanken machen: Es geht nämlich ans Fermentieren.

Die Bienen versehen den gesammelten Nektar und die ...