Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ) Die Rufnummer für Krankentransporte ist zunächst in der Stadt Heidelberg und in Teilen des Rhein-Neckar-Kreises ausgefallen, inzwischen auch in Mannheim. Wie die Integrierte Leitstelle des Landratsamt meldet, sollen sich Betroffene statt unter der Rufnummer 19222 direkt unter der Notrufnummer 112 bei der Feuerwehr und dem Rettungsdienst melden, die Mannheimer Behörden geben zudem die Telefonnummer 0621/328880 als Ersatz für Krankentransporte an.

An der Behebung der Störung wird aktuell gearbeitet.