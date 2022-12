Region Wiesloch. (tt) Überraschung am dritten Advent: In der Nacht zum Sonntag hatte sich eine dünne, weiße Schneedecke über die Landschaft gelegt – wie im Gerbersruhpark in Wiesloch. Für den Winterdienst in den Gemeinden bedeutete das Sonntagsarbeit, damit Gehwege und Straßen frei von Eis und Schnee waren.

Auch die Hausbesitzer mussten ran, meist reichte aber ein Besen, um den Bürgersteig schneefrei zu bekommen. An vielen Stellen hielt sich der Schnee aber gar nicht erst bis zum Abend. Und weiteren Schnee soll es laut aktueller Wetterprognose vorerst nicht geben. Es soll aber kalt bleiben. In der Nacht bei bis zu minus acht Grad, die Höchsttemperaturen sollen bei null Grad liegen.

Erst ab Mittwoch könnte es wieder "wärmer" werden: Möglich sind dann Temperaturen bis acht Grad. Dann könnte es auch wieder zu Niederschlägen kommen.