Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Die Festhalle verwandelte sich in den New Yorker Broadway. Man sah die Freiheitsstatue, die Brooklyn Bridge und das Empire State Building. Und in der New Yorker U-Bahn sah man in den Fenstern lauter fröhliche Gesichter der Nußlocher Fastnachter. Nach Online-Formaten in den beiden Corona-Jahren war es am Samstagabend endlich wieder so weit: Der Nußlocher Karnevalclub (KCN) lud zur ersten Prunksitzung 2023 ein. Die proppenvolle Festhalle bebte vor "Helau" und Raketen. Auch eine große Delegation der Wieslocher Karnevalsgesellschaft war gekommen.

Über die Rückkehr nach der Corona-Pause freute sich auch Sitzungspräsident Thomas Kretz. Mit Vizepräsident Alexander Fertig führte er durch den Abend. Geboten wurden Garde- und Showtänze, augenzwinkernde Büttenreden und fetzige Musik. Mit Songs der 80er Jahre sorgte die Showband "Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns" gleich zu Beginn für mächtig Stimmung. Mit "Skandal im Sperrbezirk" ging es ins Münchner Hofbräuhaus, davor sah man den "Sternenhimmel". Zwischen den Songs plauderte die Band locker mit den Fastnachtern. Sie seien in die USA ausgewandert, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Denn wenn man es dort nicht schaffe, dann schaffe man es bekanntlich nirgendwo – jetzt seien sie wieder da. Das sorgte für Lacher. Weiter ging es mit einem tollen Showtanz der Superminis, die als Katzen und Marienkäfer den "Nußlocher Broadway" zum Beben brachten. Die Minigarde indes katapultierte in den Dschungel mit tollen Kostümen – auch Piraten waren unter ihnen – und in einem mitreißenden Auftritt.

Für Stimmung sorgten auch „Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns“. Foto: A. Dorn

Und in einige berühmte Szenen des Kultfilms "Dirty Dancing" nahm das Comedy-Duo Mia und Max das Publikum mit dem Song "Time Of My Life" mit. Für Stimmung sorgten indes die Junioren- und Präsidentengarde, synchron warfen ihre Mitglieder die Beine in die Luft und wirbelten auf der Bühne herum.

„Matze“ Matthias Leyk (oben, r.) als weißes Schaf und Bürgermeister Joachim Förster als schwarzes hatten die Lacher auf ihrer Seite. Foto: A. Dorn

Auch das Duo "Matze und der Bürgermeister" alias