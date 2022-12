Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) "B37 Instandsetzung der Bahnunterführung Neckarsteinach bis September 2022" – so stand es auf den Schildern, die auf die Baustelle an der Bundesstraße zwischen Neckargemünd-Kleingemünd und Neckarsteinach hinweisen. Aus dem Ende der Baustelle im Spätsommer ist nichts geworden. Am Mittwoch teilte das zuständige Straßen- und Verkehrsmanagement "Hessen mobil" mit Sitz in Heppenheim nun mit, dass die Arbeiten bis Ende Dezember andauern werden.

Neckargemünd/Neckarsteinach. (ugl) Die Arbeiten zur Sanierung des Bahntunnels zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach sind weitgehend abgeschlossen. Das teilte das zuständige Straßen- und Verkehrsmanagement von "Hessen Mobil" am Donnerstag mit.

Durch den Tunnel führt die Bahnstrecke Heidelberg-Eberbach. Auswirkungen hatten die Arbeiten auch auf die Bundesstraße B37: Es gab eine Sperrung für den Schwerlastverkehr ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 30 Tonnen.

Kommenden Samstagabend soll die Sperrung aufgehoben werden und der Schwerlastverkehr wieder über das Bauwerk rollen. Hierfür muss laut "Hessen Mobil" allerdings die vorhandene Betongleitwand umgestellt werden, sodass stundenweise eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung aufgebaut werden muss.

Zudem werde für die Abwicklung der verbleibenden Restarbeiten ab Samstag die Fahrbahn auf dem Bauwerk eingeengt, wodurch bis auf Weiteres eine beidseitige Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde notwendig wird.

Anfang 2023 soll der Rückbau der Umfahrung erfolgen, das vorläufige Ende der Arbeiten ist für Ende Februar geplant. Notwendig geworden war die Sanierung, nachdem bei einer turnusmäßig durchgeführten Brückenprüfung Schäden an der Tunneldecke festgestellt worden waren, unter anderem in Form von Querrissen an den Überbau-Trägern und undichten Fugen. Die Baukosten in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro trägt der Bund.

Update: Donnerstag, 15. Dezember 2022, 19.44 Uhr

B37-Tunnel-Baustelle dauert noch bis Ende des Jahres

Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) "B37 Instandsetzung der Bahnunterführung Neckarsteinach bis September 2022" – so stand es auf den Schildern, die auf die Baustelle an der Bundesstraße zwischen Neckargemünd-Kleingemünd und Neckarsteinach hinweisen. Aus dem Ende der Baustelle im Spätsommer ist nichts geworden. Am Mittwoch teilte das zuständige Straßen- und Verkehrsmanagement "Hessen mobil" mit Sitz in Heppenheim nun mit, dass die Arbeiten bis Ende Dezember andauern werden.

"Die Arbeiten zur Sanierung eines Bahntunnels, der zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach die Bundesstraße B37 über Gleise der Bahnstrecke Heidelberg-Eberbach führt, verzögern sich und werden nach derzeitiger Planung voraussichtlich noch bis Ende Dezember andauern", teilte die Behörde mit. "Bedingt sind die Verzögerungen vor allem durch Lieferengpässe und Behinderungen im Bauablauf."

Hinzugekommen seien weitere Verzögerungen durch die starken Regenfälle im September. Hierbei sei das seitlich gelagerte Erdmaterial so stark durchnässt worden, dass dessen Wiedereinbau erst seit einigen Tagen wieder möglich sei. Es würde "intensiv" daran gearbeitet, die Verzögerung so gering wie möglich zu halten.

Die Sperrung für den Schwerlastverkehr ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 30 Tonnen bleibt nun bis zum Ende der Maßnahme bestehen, ebenso dessen großräumige Umleitung ab Neckargemünd über die B45 bis Schriesheim, weiter über die B292 bis Mosbach und die B37 über Eberbach und Hirschhorn zurück nach Neckarsteinach. Der Gehweg im Bereich des Tunnels bleibt während der Bauarbeiten weiterhin gesperrt. Die Umleitung für den Fußverkehr erfolgt wie bisher über den Weg entlang des Neckarufers.

An dem im Jahr 1988 erbauten Bahntunnel, über den die B37 führt, wurden bei turnusmäßigen Brückenprüfungen Schäden an der Tunneldecke festgestellt – unter anderem Querrisse an den Überbau-Trägern und undichte Fugen. Zum Erhalt wurde daher eine Instandsetzung des Bauwerks erforderlich. Die ersten beiden von insgesamt drei Bauabschnitte kosten rund 2,2 Millionen Euro, dauern seit Oktober 2021 an und sollen nun bis Ende 2022 beendet sein.

Diese beinhalten die Abdichtungsarbeiten am Bauwerk von oben und außen. Es werden unter anderem schadhafte Fugen im Decken- und Wandbereich sowie Schadstellen und Risse im Beton instandgesetzt. Die Fahrbahn, Abdichtung sowie die Straßenentwässerung werden neu hergestellt. Hierfür war kein Eingriff in den Bahnverkehr vorgesehen.

In einem weiteren späteren Bauabschnitt sind die Abdichtungs- und Instandsetzungsarbeiten von der Unter- und Innenseite geplant. Die Details dieser Arbeiten befinden sich derzeit in Abstimmung.