Neckargemünd/Neckarsteinach. (cm) "Er hat immer wieder den Kopf geschüttelt, um die Schnur um Kopf und Hals loszuwerden", berichtet Sandy Heß. "Der Hals war zudem geschwollen und das Gefieder schon blutig." Die Rede ist von einem Schwan, der Ende der vergangenen Woche auf dem Neckar in eine missliche Lage geraten war. Sandy Heß, die mit ihrem Mann "Christians Restaurant" in Neckargemünd betreibt, und ihre Tochter Amy beobachteten die verzweifelten Versuche des Tiers, sich aus der roten Angelschnur zu befreien – und riefen schließlich die Tierrettung.

Es war die 22-jährige Amy, die die Probleme des Schwans beim Gassigehen mit dem Hund am Neckar entdeckte. "Es sah so aus, als ob ein Fisch aus dem Hals heraussteht", erzählt Mutter Sandy. Bei genauerem Hinsehen wurde die rote Angelschnur um Kopf und Hals deutlich. Der Köder hing mit dem Haken im Gefieder fest. Heß versuchte, das Tier mit Brot anzulocken, sodass die Tierrettung später leichtes Spiel hat, doch der Schwan flog mit mehreren Artgenossen Richtung Neckarsteinach davon.

Tierretter Jan Franke gelang es jedoch mit Unterstützung der Neckargemünder Feuerwehr und deren Boot, den Schwan zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach zu finden. "Wir konnten ihn in Neckarsteinach am Neckarlauer kurzzeitig fangen, aber er hat sich wieder befreit", erzählt er. Danach ist das Tier wohl in einer großen Gruppe von Jungschwänen "untergetaucht". "Alle waren unauffällig", erzählt Franke. "Deshalb gehen wir davon aus, dass der Schwan die Schnur entweder alleine losgeworden ist oder bei unseren Fangversuchen."

Auch habe sich niemand mehr bei der Tierrettung gemeldet. Die Angelschnur würde gefährlich werden, wenn sie die Nahrungsaufnahme behindere. Beim beobachteten Blut gibt Franke Entwarnung: "Bei Jungschwänen laufen jetzt Kämpfe um die Rangordnung." Ausgeworfene Angelschnüre würden immer wieder Probleme machen, da Schwäne "hindurchschwimmen" und hängen bleiben.