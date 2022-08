Die Hitze sei so stark gewesen, dass selbst Fenster von mehrere Meter entfernten Gebäuden geschmolzen seien, erzählt Weinmann. Eine weitere Herausforderung für die Einsatzkräfte war der Versuch, ein Übergreifen der Flammen von der in "Vollbrand" stehenden Scheune auf den bislang bewohnten Anbau zu verhindern. Dieser sei zwar "brandschutztechnisch korrekt" von der Scheune abgetrennt gewesen, aber: "Es brannte recht lang und irgendwann gibt auch eine Brandschutzwand auf." So habe man den Anbau letztlich nicht retten können.

In der Scheune des Gutshofs hatten sich laut Weinmann Heu und Strohballen entzündet. Das Problem: "Wenn so ein Material brennt, bedeutet das eine viel stärkere Hitzeintensität als zum Beispiel bei einem Zimmerbrand." Jedoch sei die Größe der Wasserleitungen in dem betroffenen Gebiet nicht auf den hohen Wasserbedarf in einem solchen Fall ausgerichtet. "Wir haben dann relativ schnell andere Feuerwehren und das THW alarmiert", so Weinmann.

Gegen 0.40 Uhr in der Nacht zum Donnerstag ging der Alarm ein: "Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes" im Siedlerweg, hieß es. Dass die Löscharbeiten auch am frühen Donnerstagabend noch andauern würden, daran hatte auch der erfahrene Kommandant Weinmann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gedacht. "Der Feuerschein war schon von Weitem erkennbar", schildert er das Bild, das sich bei der Anfahrt bot. Sämtliche Anwohner – sowohl aus dem erwähnten Anbau als auch aus einem weiteren Wohnhaus auf dem Hof – seien schnell in Sicherheit gewesen.

Verheerend war der Brand insbesondere für die Menschen, die in einem Anbau neben der Scheune wohnten, in der das Feuer offenbar ausgebrochen war: Dieser Anbau sei nicht mehr bewohnbar, berichtete der Einsatzleiter und Neckargemünder Kommandant Dirk Weinmann gegenüber der RNZ. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 300.000 Euro. Die Brandursache ist ebenso noch unklar, wie die Zahl der betroffenen Anwohner.

Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd-Dilsbergerhof. 16 Stunden nach dem Alarm war immer noch nicht alles gelöscht: Ein Großbrand auf einem Gutshof im Neckargemünder Stadtteil Dilsbergerhof hat am heutigen Donnerstag zahlreiche Feuerwehren und weitere Einsatzkräfte der Region auf Trab gehalten.

Das THW verfüge etwa über ein Fahrzeug mit 6000 Litern an Bord, zudem sorgten unter anderem die Kameraden aus Eberbach, Sinsheim und Wiesloch mit ihren Tanklöschfahrzeugen für Nachschub. Weitere Wasserleitungen wurden gelegt, zudem kam die Heidelberger Berufsfeuerwehr mit einem 10.000 Liter fassenden Behälter hinzu.

Im Laufe der Nacht griff das Feuer von der Scheune auf einen Anbau über. Foto: Hald

Eine weitere Hürde sei die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Anbaus gewesen. "Es hat im Dach gebrannt und wir konnten weder von oben noch von unten an das Feuer gelangen", erklärt der Einsatzleiter. Zudem habe man die Fotovoltaikanlage ausschalten müssen, bevor die Sonne aufging: Stromerzeugung hätte für weitere Gefahren gesorgt. Letztlich habe das THW durch den "beherzten Griff" eines Baggers die Anlage teilweise vom Dach gerissen. So konnten die Feuerwehrleute auch hier ans Löschen gehen. Später berichtete die Polizei, dass verbliebene Teile der Anlage auch wegen der großen Hitze immer wieder "aufflammen" würden, was am Nachmittag immer noch für Schwierigkeiten sorgte.

Ebenfalls noch am Nachmittag beschäftigt war man mit der Beseitigung der großen Massen an teils immer noch glühendem Heu und Stroh in der Scheune: "Wenn da drei Meter Heu aufeinanderliegen, kann man das nicht einfach auseinanderschieben", so Weinmann. Auch hier half das THW: "Mit einem Bagger und einem Radlader wurde das Heu auf ein Kipper-Fahrzeug geladen, das es dann auf einem Ackergrundstück ausgebreitet hat, sodass wir es dort löschen konnten."

So waren die Feuerwehrleute bis in den Donnerstagabend mit "Nachlöscharbeiten" beschäftigt, zudem sollte es für die Nacht auf den heutigen Freitag eine Brandwache geben, kündigte Weinmann an. Dazu gehöre, das auf dem Acker abgelegte Heu zu kontrollieren: Auch dieses könnte erneut Feuer fangen.

Laut Weinmann waren in der "Hoch-Zeit" des Einsatzes 189 Kräfte von Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz nicht nur aus der unmittelbaren Neckargemünder Umgebung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat erste Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Weitere Schritte seien hier aber erst möglich, wenn alles vollständig gelöscht sei, teilten die Beamten mit.

Update: Donnerstag, 4. August 2022, 20.25 Uhr

Foto: PR-Video

Hofgut geht in Flammen auf

Neckargemünd. (pol/mare) In Dilsbergerhof ist gegen 0.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen und ein Ende der Löscharbeiten ist am Donnerstagnachmittag noch nicht abzusehen, teilte die Polizei mit.

Mehrere Anrufer meldeten den Gebäudebrand auf einem Gutshof im Ortsteil Dilsbergerhof im Siedlerweg. Seitdem sind die Freiwilligen Feuerwehren mit mehr als 1000 Einsatzkräften aus mehreren umliegenden Gemeinden damit beschäftigt, den Großbrand zu löschen. Auch das Technische Hilfswerk Neckargemünd ist mit mehr als 80 Kräften und schwerem Gerät im Einsatz, um die Wehren zu unterstützen.

Der Brand war im Bereich einer Scheune ausgebrochen, an und in der Heuballen gelagert wurden. Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass die Scheune schnell komplett brannte. Die Flammen griffen dann auf das angrenzende Wohnhaus über.

Die Feuerwehren aus Bammental, Wiesenbach, Sinsheim, Eberbach, Wiesloch, Heidelberg verhinderten auch, dass das Haus komplett brannte. Die Bammentaler Feuerwehr war am Donnerstagnachmittag bereits beim nächsten Brand im Bammentaler Industriegebiet im Einsatz.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks sollte die Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des Wohnhauses abgebaut werden, da es durch die extreme Hitzeentwicklung auch dort zu einzelnen Bränden der Anlage kam. Diese flammte jedoch wegen der großen Hitzeeinwirkung immer wieder auf, sodass sich das Löschen und der Abriss – Stand 14.30 Uhr – noch schwierig gestalte, teilte die Polizei mit.

Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Weitere Ermittlungsschritte an der mutmaßlichen Brandausbruchsstelle könnten aber erst nach Ablöschen des Feuers und bei gefahrlosem Betreten des gesamten Brandortes erfolgen, hieß es.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 4. August 2022, 14.30 Uhr