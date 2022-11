Und nun? Die Stadt teilte mit, dass der diesjährige Bohrermarkt unter dem Motto "back to the roots" – also "zurück den Wurzeln" – steht. Die Besucher erwarten "bunte Fahrgeschäfte, vielfältige Stände und jede Menge gute Stimmung". Der Abendbummel parallel zur Eröffnung am Freitag stand wieder auf dem Programm. Auf der früheren Stellfläche für das Festzelt präsentiert sich nun zumindest ein Fahrgeschäft, das noch nicht auf den Bohrermarkt-Veranstaltungen der vergangenen Jahre anzutreffen war: die "Bayern Wippe".

Noch 2019 erwartete die Besucher ein bombastisches fünftägiges Programm: Zum Auftakt am Freitag ließ der Gewerbeverein unter dem Motto "Altstadtglanz" den Marktplatz in verschiedenen Farben leuchten. Zum Fassbieranstich spielte der Musikzug Turnerbund aus Dilsberg und es trat – ebenso wie an jedem Abend der Folgetage – eine Liveband im großen beheizten Festzelt am Neckar auf.

Neckargemünd. (cm/nah) Die Volksfeste hatten es in diesem Jahr nicht leicht. Endlich durften sie wieder stattfinden, doch vielerorts mangelte es rund um Heidelberg an Helfern der Vereine, sodass die Programme abgespeckt wurden. Kaum mehr wiederzuerkennen ist jedoch der traditionsreiche und seit 478 Jahren bestehende Bohrermarkt, der am Freitagabend eröffnet wurde und noch bis Dienstag andauert: Es gibt kein Festzelt mehr, keine Livemusik, keinen Seniorennachmittag, keinen Gottesdienst und auch kein Feuerwerk. Die RNZ besuchte die Eröffnung und fragte im Rathaus nach den Gründen für das "Sparprogramm".

Der Bohrermarkt gilt als größtes Volksfest der Region und beendet jedes Jahr den Reigen der Kerwen. In den vergangenen beiden Jahren fiel er wegen Corona aus.

Parallel zum Berglauf fand am Samstag im Festzeit der große Seniorennachmittag mit dem Musikverein Trachtenkapelle aus Dilsberg und mit Auftritten der Neckargemünder Karnevalsgesellschaft (NKG) statt. Der Sonntag startete traditionell mit dem ökumenischen Gottesdienst, ehe sich nachmittags die Gewerbetreibenden bei der Gewerbeschau präsentierten. Der Montag war geprägt vom Behörden- und Firmennachmittag, abends startete die Faschingsparty der NKG mit DJ. Den Abschluss bildete der Dienstag mit dem Familientag bei den Fahrgeschäften, Kinderprogramm, Martinszug und dem großen Abschlussfeuerwerk.

Gleich daneben stehen das "Outback-Adventure-Laufgeschäft" sowie in der Nähe vier weitere Fahrgeschäfte, darunter ein Auto-Scooter. Am Freitag stellten sich ab 15 Uhr die ersten Besucher ein – vor allem Eltern und Großeltern mit Kindern, die mit der Kinderschleife "Circus Rallye" und beim Mini-Kettenkarussell vergnügliche Runden drehten. Anstelle des Festzelts gibt es einen kleinen möblierten Bereich mit Biertisch-Garnituren unter der Friedensbrücke und auch am Hanfmarkt lassen sich süße Leckereien und Caféspezialitäten im Sitzen genießen.

Am Samstag startet der Berglauf, am Sonntag öffnen auch die Geschäfte in der Altstadt und am Montag sind die Vertreter von Behörden und Firmen besonders willkommen. Den Abschluss bildet der Martinszug am Dienstag. Den Vergnügungspark gibt es auch wieder. Und sonst? Weitere Programmpunkte sucht man vergeblich. Der Grund: "In diesem Jahr gibt’s kein Festzelt, da die Energiekrise zum Energiesparen zwingt", teilte die Stadt mit. "Aber in früherer Zeit war der Bohrermarkt auch ohne Festzelt immer ein Magnet, denn gemütliches Miteinander und Festtrubel stellen sich auch im Freien ein."

"In diesem Jahr tragen wir einerseits dem Zwang zum Energiesparen Rechnung und setzen ein Zeichen, dass wir als Stadt in der gegenwärtigen Situation, in der alle Bürger zum Energiesparen aufgerufen sind, nicht verschwenderisch mit den Energieressourcen und dem Geld der Bürger umgehen", teilte Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage mit. "Zudem hat auch die Stadt mit den enormen Kostensteigerungen im Energiesektor zu kämpfen, sodass unsere Finanzsituation uns enge Grenzen setzt." Es sei aber dennoch wichtig gewesen, den Bohrermarkt nach zwei Jahren Pause wieder ermöglichen können und die Tradition fortzusetzen.

"Dies ist in diesem Jahr eben nur mit einer Änderung des bisherigen Konzeptes zu schaffen, das in der momentanen Lage nicht mehr zeitgemäß ist", so Polte. "Auch aufgrund der Corona-Situation mit steigenden Ansteckungszahlen sehen wir keinen Festzeltbetrieb und Vorhalten von Angeboten, die Menschen über längere Zeit am gleichen Ort halten, wie es ein Gottesdienst oder Livemusik bedeuten würde." Auch auf ein teures Feuerwerk verzichte die Stadt in diesem Jahr. Eine Seniorenfeier soll es in anderem Rahmen geben, auch hierfür überlege man sich ein neues Konzept.