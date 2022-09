Das sind die neuen Öffnungszeiten der Sparkassenfilialen an Bergstraße und Neckar, einige haben an drei Werktagen geschlossen, andere, wie in Ladenburg, sind an jedem Werktag für die Kunden da:

Die sogenannten Servicezeiten (also die Öffnungszeiten der Bankschalter) sind nicht zu verwechseln mit den Beratungsterminen, denn an denen hat sich nichts geändert: Nach vorheriger Terminabsprache sind diese weiterhin in allen Filialen oder digital zu den gewohnten Uhrzeiten möglich, also werktags zwischen 8 und 19 Uhr.

An der bisherigen Filialstruktur soll aber nicht gerüttelt werden – bis auf die Zusammenlegung der Leutershausener, Großsachsener und Lützelsachsener Filialen im Neubau am Großsachsener Ortseingang Ende Oktober; die neue Filiale öffnet am 2. November.

Für die bisherigen Öffnungszeiten gab es laut Kowalski keine wirtschaftliche Grundlage mehr, da der Bedarf schlicht nicht mehr gegeben sei: "An einem durchschnittlichen Nachmittag kamen in manchen unserer Filialen nur noch eine Handvoll Besucher mit einem Serviceanliegen vorbei. Die Nachfrage nach unserem telefonischen Serviceangebot sowie unserem Chatangebot ist hingegen weiterhin hoch. Wir sehen somit eine klare Verlagerung der Nachfrage. Auf diese haben wir reagiert."

Neckar-Bergstraße. (hö) Die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord verkürzt ab Montag, 12. September, die Öffnungszeiten in vielen Filialen – 17 von insgesamt 31 – teilweise drastisch. Das liege am geänderten Nutzungsverhalten, erklärt der für die Filialen verantwortliche Vorstand Thomas Kowalski: "Corona hat uns gezeigt, dass unsere Kundschaft längst nicht mehr auf die Filialen als alleinigen Anlaufpunkt angewiesen ist. Viele unserer Kundinnen und Kunden haben während der Pandemie bemerkt, dass sie auch telefonisch und online von uns geholfen bekommen oder viele Dinge gar selbst erledigen können. Gerade bei einfachen Serviceanliegen ist das sogar bequemer als der persönliche Besuch vor Ort."

Neckar-Bergstraße. (hö) Die Sparkasse Rhein-Neckar-Nord verkürzt ab Montag, 12. September, die Öffnungszeiten in vielen Filialen – 17 von insgesamt 31 – teilweise drastisch. Das liege am geänderten Nutzungsverhalten, erklärt der für die Filialen verantwortliche Vorstand Thomas Kowalski: "Corona hat uns gezeigt, dass unsere Kundschaft längst nicht mehr auf die Filialen als alleinigen Anlaufpunkt angewiesen ist. Viele unserer Kundinnen und Kunden haben während der Pandemie bemerkt, dass sie auch telefonisch und online von uns geholfen bekommen oder viele Dinge gar selbst erledigen können. Gerade bei einfachen Serviceanliegen ist das sogar bequemer als der persönliche Besuch vor Ort."

Für die bisherigen Öffnungszeiten gab es laut Kowalski keine wirtschaftliche Grundlage mehr, da der Bedarf schlicht nicht mehr gegeben sei: "An einem durchschnittlichen Nachmittag kamen in manchen unserer Filialen nur noch eine Handvoll Besucher mit einem Serviceanliegen vorbei. Die Nachfrage nach unserem telefonischen Serviceangebot sowie unserem Chatangebot ist hingegen weiterhin hoch. Wir sehen somit eine klare Verlagerung der Nachfrage. Auf diese haben wir reagiert."

An der bisherigen Filialstruktur soll aber nicht gerüttelt werden – bis auf die Zusammenlegung der Leutershausener, Großsachsener und Lützelsachsener Filialen im Neubau am Großsachsener Ortseingang Ende Oktober; die neue Filiale öffnet am 2. November.

Die sogenannten Servicezeiten (also die Öffnungszeiten der Bankschalter) sind nicht zu verwechseln mit den Beratungsterminen, denn an denen hat sich nichts geändert: Nach vorheriger Terminabsprache sind diese weiterhin in allen Filialen oder digital zu den gewohnten Uhrzeiten möglich, also werktags zwischen 8 und 19 Uhr.

Das sind die neuen Öffnungszeiten der Sparkassenfilialen an Bergstraße und Neckar, einige haben an drei Werktagen geschlossen, andere, wie in Ladenburg, sind an jedem Werktag für die Kunden da:

> Schriesheim: Montag: 9.30-12.30 Uhr, 14-16 Uhr, Dienstag: 9.30-12.30 Uhr, Mittwoch: geschlossen: Donnerstag: 9.30-12.30 und 14-18 Uhr, Freitag: 9.30-12.30 Uhr.

> Hirschberg: Großsachsen: Montag: 9.30-12.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 15-18 Uhr, Freitag: geschlossen (bis zur Schließung am 27. Oktober, keine Veränderung in Leutershausen bis zur Schließung der Filiale am 28. Oktober). > Weinheim: Lützelsachsen: Montag: 9.30-12.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 15-18 Uhr, Freitag: geschlossen (bis zur Schließung am 27. Oktober). Nordstadt: Montag: 9.30-12.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch: geschlossen, Donnerstag: 14-18 Uhr, Freitag: geschlossen. > Ladenburg: Montag: 9.30-12.30 Uhr, Dienstag: 9.30-12.30 Uhr, 14-18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: 9.30-12.30 Uhr, Freitag: 9.30-12.30 Uhr, 14-16 Uhr. > Edingen-Neckarhausen: Edingen: Montag und Dienstag: 9.30-12.30 Uhr, Mittwoch geschlossen, Donnerstag: 9.30-12.30 Uhr, Freitag: 9.30-12.30 Uhr. Neckarhausen: Montag: geschlossen, Dienstag: 15-18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: geschlossen, Freitag: 9.30-12.30 Uhr.