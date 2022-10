Mühlhausen/Rotenberg. (tt) Ab 14 Uhr gab es die ersten Schwankungen im Stromnetz von Mühlhausen und Rotenberg, die sich durch ein Flackern in den Haushalten bemerkbar machten. Ab 14.19 Uhr gab es dann einen Stromausfall jeweils in der Hälfte der Haushalte in den beiden Orten. "Die Ursache ist ein technischer Defekt in einem Erdkabel des 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetzes im Bereich zwischen Bahnhofs- und Hauptstraße in Mühlhausen", erklärte ein Sprecher des Netzbetreibers Netze-BW auf RNZ-Nachfrage. Um die Fehlerstelle einzugrenzen, sei ein Kabelmessfahrzeug im Einsatz.

Durch Umschaltungen im Stromnetz konnte die Netze-BW aber relativ schnell die Vollversorgung in Mühlhausen und Rotenberg wieder herstellen: "Um 14.28 Uhr, also nach neun Minuten, hatten alle Haushalte wieder Strom", erklärte der Sprecher.