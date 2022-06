Hirschberg-Leutershausen. (ans) Findet die Heisemer Storchekerwe nun statt oder nicht? Und wenn ja, wie gewohnt oder in abgespeckter Form wie im vergangenen Jahr, als das Fest mit weniger Programm am Rathaus und nicht wie sonst an der Martin-Stöhr-Schule gefeiert wurde? Diese Fragen trieben einige Bürger um, die den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, Werner Volk, darauf ansprachen. Dieser erkundigte sich daher in der Gemeinderatssitzung am Dienstag bei Bürgermeister Ralf Gänshirt nach dem aktuellen Planungsstand.

Gänshirt berichtete von einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Sing- und Volkstanzkreises (SVK) Leutershausen, Jürgen Gustke. Der SVK und die Gemeinde seien sich einig, "dass die Kerwe wie gewohnt mit Umzug und so weiter stattfinden soll". Dann erteilte er Tobias Rell von der Interessengemeinschaft (IG) "Leutershausen – Heisemer Storchekerwe", eigentlich als FDP-Gemeinderat in der Sitzung anwesend, das Wort. Denn die IG gestaltet normalerweise den Auftakt der Storchekerwe – mit einem Konzert der T-Band am Freitagabend.

"Eigentlich haben wir das für dieses Jahr abgesagt", erklärte Rell. Denn im Januar hätte man die Entscheidung treffen müssen, die dann wegen der unsicheren Corona-Lage gegen das Konzert ausfiel. Der Termin sei bei der T-Band aber weiter geblockt, die Bühne auch schon bestellt. Rell kündigte nun an, noch mal mit Gustke das Gespräch suchen zu wollen. Vielleicht gibt es also doch einen Abend von der IG und mit der T-Band zum Auftakt.