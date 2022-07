Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Das war mal ein Bilderbuch-Auftakt: Gefühlt so früh wie noch nie füllten sich die Bierbank-Garnituren beim Straßenfest am Freitagabend. Familien liefen Hand in Hand übers Fest, die ersten Kinder hüpften begeistert auf dem Bungee-Trampolin in der Raiffeisenstraße, während wenige Meter weiter eine Gruppe in der Abendsonne beim Stand des Fußballvereins Leutershausen ein Bierchen zischte.

Beim 1. Dartclub Hirschberg drehten grüne Spots ihre Kreise, aus den Boxen wummerte Rock-Musik. Unter einem Pavillon hingen die Dart-Scheiben, wo man sich schon mal für das Turnier am Samstag aufwärmen konnte. "Wir haben mehr Anmeldungen als sonst", freute sich Dartturnier-Organisator Markus Geißler nach der zweijährigen coronabedingten Fest-Pause. Schon 24 lagen vor; wer noch mitmachen will oder einfach mal Dart ausprobieren möchte, ist aber jederzeit im Hof des kleinen Vereins in der Hauptstraße 17 willkommen. "Die Vorfreude bei den Menschen ist da", sah Vorsitzender Oliver Richter die jetzt schon große Resonanz als gutes Omen für das restliche 44. "Heisemer Straßenfest". Auch die italienischen Leckereien der Seelenfutter-Manufactur lockten die ersten Besucher in den Hof. Als Getränke-Highlight wartete ein Limoncello-Spritz auf die Gäste.

Hintergrund Samstag, 2. Juli > Ab 8 Uhr Flohmarkt auf allen Straßen des Straßenfestes > 10 Uhr Platzkonzert einer Bläsergruppe im Hof des Posaunenchors > 10.45 Uhr Ständchen Fanfarenzug Wiesenbach an der Kreuzung Hauptstraße/Raiffeisenstraße > 11 Uhr Eröffnung Mittelgasse/Kreuzgasse > 12 bis 14 Uhr Kinder-Olympiade > 14 Uhr Öffentliches Dartturnier für jedermann beim 1. DCH, Hauptstr. 17. > Abends: Programm und Essen in den Straußwirtschaften und Discos. Sonntag, 3. Juli > 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst an der Markthalle > 11 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch bei Sängereinheit und MGV 1884 > 11.15 Uhr Heisemer Zweikampf zwischen Gemeinderäten und Vereinsvertretern, Hauptstr./Raiffeisenstr. > In zehn Straußwirtschaften, Discos und an einigen Straßenständen wird ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken dargeboten. Livemusik und ein Vergnügungspark mit Babyflug, Süßwaren und vielen anderen Ständen gibt es in der Raiffeisenstraße. anzi

Bei der Sängereinheit im "Rose-Hof" in der Mittelgasse hatten sich ebenfalls schon um 18 Uhr die ersten Gäste niedergelassen. "Eigentlich geht es offiziell um 19 Uhr los, aber wir fangen meistens etwas früher an", erzählte Vorsitzender Michael Lang. Und das war auch gut so, denn ratzfatz war innerhalb von einer halben Stunde ein Großteil der Bierbankgarnituren unter dem mit Glühbirnen geschmückten Zelt belegt. "Die Leute haben darauf gewartet", schaute sich der Vorsitzende zufrieden um und präsentierte stolz die eigens produzierten Doppelbierdeckel mit Sängereinheit- und Jugendchor-Logo.

Beim Handball-Förderverein nur ein paar Meter weiter, liefen indes noch die Vorbereitungen, da hier, bei der Ü30-Party, bekanntermaßen erst später die Post abgeht. Da sollte es dann DJ Cebel krachen lassen. "Hier gibt’s Getränke, Getränke, Getränke, reichlich gute Laune und viel Musik", meinte der Zweite Vorsitzende, Jan Müller, schmunzelnd.

Von der Kreuzgasse, wo die "Heidelberger Rockmaschine" einen letzten Soundcheck machte, wehten Gitarrenklänge nach unten. MGV-1884-Vorsitzender Harald Brand rief: "Jetzt können wir langsam mal die Fässer anstechen!" Neben Essen und Getränken gab’s hier zur Auftakt-Krönung ein kleines Konzert mit Liedern wie "Nessaja" und "You Raise Me Up". Als Zugabe ließ die stimmgewaltige und fröhliche Männerrunde "Oh Happy Day" erklingen. Wie passend bei diesem Straßenfest-Auftakt nach Maß.