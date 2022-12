Von Thomas Frenzel

Leimen. Ein Zeitpunkt ist genannt: das Jahr 2035. Dann läuft für das Dr. Ulla-Schirmer-Haus endgültig die Übergangsfrist aus, die von der Landesheimbauverordnung den Pflegeheimen bei der Umstellung von Doppel- auf Einzelzimmer eingeräumt wird. Um dem 124-Plätze-Haus der Evangelischen Heimstiftung den Umbau zu ermöglichen, gab der Leimener Gemeinderat jetzt einstimmig grünes Licht für die Änderung des Bebauungsplans "Hartschlacht", in dessen Gültigkeitsbereich das Pflegeheim liegt. Wann die Betreuungsstätte konkret zur Großbaustelle werden wird, wurde jedoch nicht erwähnt.

Ausweislich der Sitzungsunterlagen ist im Leimener Süden Großes geplant; das Plangebiet "Hartschlacht" umfasst in etwa das Dreieck von Rohrbacher-, Nußlocher und Hirtenwiesenstraße. Der vorhandene und aus dem Jahr 2010 stammende Anbau an der Nußlocher Straße soll demnach in einem ersten Bauabschnitt um etwa 55 Meter nach Süden verlängert werden. 54 Einzelzimmer und auch eine neue Technikzentrale sollen in dem Flachdach-Neubau untergebracht werden.

In einem zweiten Bauabschnitt soll an der Ecke Nußlocher-/Hirtenwiesestraße das aus den 1980er Jahre stammende einstige Otto-Heinrich-Wink-Haus abgerissen werden. Für das neue separate Gebäude ist im Erdgeschoss die Tagespflege mit zwölf Plätzen vorgesehen. In den Etagen darüber wird es dann 22 Plätze im betreuten Wohnen geben. Alles in allem bleibe beim Dr. Ulla-Schirmer-Haus die Zahl der aktuell 124 Betreuungsplätze erhalten.

Dass die Baumaßnahmen mit einer Einschränkung der Pflegekapazitäten einhergehen werden, ist ebenfalls in den Sitzungsunterlagen vermerkt. "Während der gesamten Umstrukturierung sollen immer zirka 75 Pflegeheimplätze vorgehalten werden", heißt es dort.

Für Oberbürgermeister Hans D. Reinwald stand fest, dass sich die Stadt der Umstellung von Doppel- auf Einzelzimmern noch verweigern dürfe. Ursula Baumann (SPD) nannte die Modernisierung und Erweiterung schlicht eine Notwendigkeit. Allerdings schmeckte sie auch einen Wermutstropfen: Die vorhandene Gartenanlage im Süden falle den Neubauten fast ganz zum Opfer. Hier verwies Nathalie Müller (CDU) darauf, dass die ursprünglichen Bauabsichten deutlich massiver ausgefallen waren. Derweil Holger Bortz (GALL) auf den Weiterbetrieb des Heims auch während der Bauzeit hinwies, stand für Mathias Kurz (FW) fraglos fest: "Jeder einzelne Pflegeplatz ist wichtig und wird in Zukunft noch wichtiger werden." Klaus Feuchter (FDP) verband sein Ja mit grundsätzlicher Kritik am Land: Mit der Vorgabe zu Einzelzimmern werde die Pflege noch teurer; schon jetzt könnten viele Menschen die Kosten für einen Pflegeplatz nicht mehr selbst zahlen.