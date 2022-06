Leimen. (luw) Er gab sich im Internet als Frau aus, soll einen 22-Jährigen geschlagen und Bargeld von ihm erbeutet haben: Der Fall eines 16-Jährigen, der wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung seit Dienstag in Untersuchungshaft sitzt, hat auch über die Region hinaus Aufsehen erregt. Nun hat die Polizei auf RNZ-Nachfrage neue Details dazu bekannt gegeben.

Die Kontaktaufnahme zwischen Verdächtigem und Opfer sei über die mobile Dating-App Tinder erfolgt, wie Polizeisprecher Dennis Häfner erklärte. Wer das Programm auf dem eigenen Handy installiert hat, bekommt dadurch andere in der Nähe wohnende Tinder-Nutzer samt Foto und weiteren freiwilligen persönlichen Angaben präsentiert. Laut Häfner kannten sich Verdächtiger und Opfer nach bisherigem Ermittlungsstand zuvor nicht.

Wie berichtet hatte sich der 22-Jährige mit dem Verdächtigen in dem Glauben verabredet, bei diesem handele es sich um eine Frau. Der 16-Jährige soll daheim sein Opfer erwartet und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Danach soll er 20 Euro aus dessen Geldbörse genommen haben.

Update: Mittwoch, 8. Juni 2022, 19.59 Uhr

Leimen. (pol/mare) Ein Jugendlicher aus Leimen hat sich auf einer Dating-Plattform als Frau ausgegeben und so einen 22-Jährigen zu sich gelockt und ausgeraubt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, sitzt der 16-Jährige jetzt in Untersuchungshaft.

Der leicht verletzte junge Mann verließ sofort die Wohnung und alarmierte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Wiesloch nahmen den 16-Jährigen kurz darauf zuhause fest und überstellten ihn der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Am Dienstag wurde der Jugendliche der Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl, eröffnete diesen und setzte ihn in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.