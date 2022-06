So begegnen die Festivalgäste etwa bei der Lesung mit Martin Schäuble der alles überwachenden Datenbrille Mobril oder erfahren bei der Veranstaltung mit Emma Braslavsky vom Verliebtsein in eine künstliche Intelligenz. Sie blicken mit Raoul Schrott ins Universum, wo alles anfing und auch enden wird, und lauschen auf gesellschaftspolitische Analysen der Gegenwart mit Lucy Fricke, Lena Gorelik, Nora Bossong und Wolfram Lotz. Sie hören beim Gespräch zwischen Dmitrij Kapitelman und Tete Loeper über sichtbare und unsichtbare Grenzen und coole Songs im Dialekt von Gringo Mayer.

Wie es dazu kam, erklären Vereinsvorsitzende Carolin Callies und ihre Stellvertreterin Kristin Wolz: "Die Pandemie hat unser aller Leben auf den Kopf gestellt", sagt Callies, "ebenso der Krieg in Europa." Die Menschen suchten Antworten, Auswege, Diskussionsmöglichkeiten – oder wollten auch einfach mal entspannen. Deswegen haben die Literaturtage das erste Mal ein konkretes Thema. "Die Literatur bietet mannigfaltige Antworten darauf – und das bildet unser Programm ab", so Callies.

Von Silke Beckmann

Ladenburg. Vier Tage mit Lesungen namhafter Autoren, Podcasts, literarische Spaziergänge, interaktiver Elemente und Konzerte: Prall gefüllt ist das Programm der Ladenburger Literaturtage "Vielerorts", die von Donnerstag, 30. Juni, bis Sonntag, 3. Juli, stattfinden. Veranstalter des Literaturfestivals ist der Verein "Vielerorts – Literatur in Ladenburg" und der Förderverein der Stadtbibliothek. Die fünfte Auflage der hochkarätigen Veranstaltungsreihe steht mit "Jederzeit" erstmals unter einem Motto.

Bedingt durch Kriterien für die Vergabe von Fördergeldern waren die Macher bei der Organisation an Vorgaben gebunden: Das Thema Zukunft musste eine Rolle spielen und die Autoren sollten eine Verbindung zu Baden-Württemberg haben. Das ist gelungen: "Wir waren echte Trüffelschweine", erzählt Callies. "Wir haben uns gut organisiert", fügt Wolz hinzu. Nahezu 50.000 Euro erlauben, Lesungen mit 18 Autorinnen und Autoren anzubieten. Erstmals gibt es auch ein musikalisches Programm.

So begegnen die Festivalgäste etwa bei der Lesung mit Martin Schäuble der alles überwachenden Datenbrille Mobril oder erfahren bei der Veranstaltung mit Emma Braslavsky vom Verliebtsein in eine künstliche Intelligenz. Sie blicken mit Raoul Schrott ins Universum, wo alles anfing und auch enden wird, und lauschen auf gesellschaftspolitische Analysen der Gegenwart mit Lucy Fricke, Lena Gorelik, Nora Bossong und Wolfram Lotz. Sie hören beim Gespräch zwischen Dmitrij Kapitelman und Tete Loeper über sichtbare und unsichtbare Grenzen und coole Songs im Dialekt von Gringo Mayer.

Hauptveranstaltungsort ist der Reinhold-Schulz-Waldpark, je nach Wetterlage im Freien oder im Glashaus, wo das Weingut Rosenhof, Sabine Nettelbladt und das "Kleiderklatsch"-Team für die Verpflegung sorgen. Eine "Hörlounge" wird aufgebaut, in der einem Kurzhörspiel von Lyriker Tim Holland und Soundartistin Marta Forsberg gelauscht werden kann wie auch dem Podcast, den Tilman Rau mit Schülern der Erich-Kästner-Schule erarbeitet hat. Der Neckar-Spaziergang mit Oswald Egger und Marcel Beyer regt zu Naturbeobachtungen an, in der Altstadt will das Kollektiv Junge Literatur Mannheim seine Zuhörerschaft mit Poesie infizieren.

Die Eröffnung am 3. Juli um 19 Uhr bestreiten Katerina Poladjan, die in "Zukunftsmusik" von der Zeit des Umbruchs der Sowjetunion erzählt, und Lucy Fricke, die eine andere Perspektive eröffnet und über eine Diplomatin schreibt, die den Glauben an die Diplomatie verliert. "Eine krassere Aktualität kann man gar nicht haben", betont Bürgermeister Stefan Schmutz, der den Literaturtagen mit großer Vorfreude entgegensieht und den Organisatoren für ihr Engagement dankt. Das Programm, "vollgepackt wie nie", sei Lohn harter Arbeit. Durch diese Qualität sei es gelungen, die Baden-Württembergischen Literaturtage 2024 nach Ladenburg zu holen – in Hinblick auf die ohnehin sehr hohe "Vielerorts"-Messlatte "für uns eher die Krönung".

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, "da bleiben wir uns treu", unterstreicht Carolin Callies: "Das ist schon eine Besonderheit, gerade bei so hochkarätigen Namen." Wer sich schon einmal einlesen möchte, findet sie gesamte "Vielerorts"-Literaturpalette in der Stadtbibliothek, versichert Leiterin Petra Göhring. Dort wie auch an weiteren öffentlichen Stellen liegt das Programm in gedruckter Form aus, unter www.ladenburger-literaturtage.de gibt es alle Informationen rund um die Veranstaltung.