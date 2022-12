Seit dieser Zeit leben die braven Grautiere in den Stallungen der Hubens, und die Vertreter der jüngsten Esel-Generation, Heiner, Emma und Lotta, werden von Perez mit viel Liebe umsorgt. Wenn er mit seiner Frau Hildegard in Galizien in Urlaub ist, werden die drei von Michael Lehrian gepflegt, der sich normalerweise um die Pferde der Baumschule kümmert. Lehrian ist unter anderem für die Schwarzwälder Füchse Flora und Fauna verantwortlich, die als Rückepferde Baumstämme bei der Holzernte aus dem Schriesheimer Wald herausziehen.

Aber man muss nicht bis nach Jerusalem fahren, um die grauen Vierbeiner bestaunen zu können. Rund 15.000 Esel leben derzeit in Deutschland, und drei davon stehen in einem Stall der Baumschule Huben auf dem Rosenhof . Heiner (22), Emma (14) und Lotta (15) werden dort fürsorglich von Jholo Perez betreut, der vor über 50 Jahren aus dem spanischen Galizien nach Ladenburg kam, um hier als Gärtner sein Geld zu verdienen.

Ladenburg. Es gibt im Christentum zwei tierische Geschöpfe mit einer besonders starken Symbolkraft. Da ist zum einen die Taube, die für Frieden und Freiheit steht. Zum anderen spielt ein Vierbeiner eine wichtige Rolle, denn es war ein Esel, auf dem Maria zum Stall von Bethlehem gebracht wurde, um dort das Christuskind zu gebären. In vielen Weihnachtsliedern und in fast allen Krippen-Darstellungen kommen sie vor: Der Ochs und der Esel, die beiden tierischen Zeugen von Jesu Geburt. Auf Kinder üben gerade Esel wegen ihrer langen Ohren und ihres gutmütigen Gesichtsausdrucks eine besondere Faszination aus.

Von Axel Sturm

Ladenburg. Es gibt im Christentum zwei tierische Geschöpfe mit einer besonders starken Symbolkraft. Da ist zum einen die Taube, die für Frieden und Freiheit steht. Zum anderen spielt ein Vierbeiner eine wichtige Rolle, denn es war ein Esel, auf dem Maria zum Stall von Bethlehem gebracht wurde, um dort das Christuskind zu gebären. In vielen Weihnachtsliedern und in fast allen Krippen-Darstellungen kommen sie vor: Der Ochs und der Esel, die beiden tierischen Zeugen von Jesu Geburt. Auf Kinder üben gerade Esel wegen ihrer langen Ohren und ihres gutmütigen Gesichtsausdrucks eine besondere Faszination aus.

Aber man muss nicht bis nach Jerusalem fahren, um die grauen Vierbeiner bestaunen zu können. Rund 15.000 Esel leben derzeit in Deutschland, und drei davon stehen in einem Stall der Baumschule Huben auf dem Rosenhof. Heiner (22), Emma (14) und Lotta (15) werden dort fürsorglich von Jholo Perez betreut, der vor über 50 Jahren aus dem spanischen Galizien nach Ladenburg kam, um hier als Gärtner sein Geld zu verdienen.

Die spanische Lebensart vermisste Perez anfangs zwar sehr, aber was er nicht missen musste, waren seine Lieblingstiere. Die damaligen Baumschulen-Inhaber Melanie und Carl Huben liebten Tiere ebenfalls und besaßen auch einige. Zur Geburt schenkten sie Sohn Andreas, dem heutigen Baumschulenchef, ein Pony, Tochter Susanne bekam einen kleinen Esel.

Seit dieser Zeit leben die braven Grautiere in den Stallungen der Hubens, und die Vertreter der jüngsten Esel-Generation, Heiner, Emma und Lotta, werden von Perez mit viel Liebe umsorgt. Wenn er mit seiner Frau Hildegard in Galizien in Urlaub ist, werden die drei von Michael Lehrian gepflegt, der sich normalerweise um die Pferde der Baumschule kümmert. Lehrian ist unter anderem für die Schwarzwälder Füchse Flora und Fauna verantwortlich, die als Rückepferde Baumstämme bei der Holzernte aus dem Schriesheimer Wald herausziehen.

"Als Spanier muss man Esel lieben", erklärte Perez, der Heiner, Emma und Lotta in sein Herz geschlossen hat. Das gilt auch umgekehrt: "Schon wenn die Esel das Auto hören, beginnt die Vorfreude", berichtete Lehrian. Heiner, Emma und Lotta wissen dann genau, dass sie bald mit frischem Heu und Wasser versorgt werden. Genauso wichtig sind den drei Eseln aber die anstehenden Streicheleinheiten, und auch die Fellpflege genießen die Tiere sehr. Die macht richtig Arbeit, denn das Kämmen des dicken Winterpelzes ist kein Kinderspiel.

Die drei Stallbewohner führen ein gleichberechtigtes Zusammenleben. Eselhengst Heiner hat zwar die größte Lebenserfahrung, aber seine beiden Stallgenossinnen mögen kein "Macho-Gehabe" und können sich behaupten. "Die verstehen sich gut und leben friedlich zusammen", so Perez. Dadurch gäbe es im Stall keine "Zickenkriege".

Der Pferdeexperte Lehrian und der Eselkenner Perez sind sich einig, dass "die Grauen" wohl die intelligenteren Tiere sind. Das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen. Zu einer wundersamen Intelligenzvermehrung kommt es offenbar bei Mulis: Eine britische Forscherin will herausgefunden haben, dass der Nachwuchs von Eselhengst und Pferdestute deutlich intelligenter ist als die jeweilige Elternspezies.

Die Frage der Intelligenz, die bei den Eseln immer wieder aufkommt, ist für die beiden Pfleger aber nicht wichtig. Sie schätzen vielmehr den Charakter ihrer Tiere, und davon kann Perez nur in den höchsten Tönen schwärmen. Als treu, lieb, gutmütig, verlässlich und verständig beschreibt der sympathische Spanier seine drei Lieblinge.

Sie können allerdings auch stur und bockig sein, was ebenfalls eine bekannte Charaktereigenschaft von Eseln ist. Lehrian schaffte vor einigen Jahren für Lotta und Emma eine spezielle Kutsche an. Der Fahrer machte dabei schon Erfahrungen mit der Sturheit der Tiere. Das Eselgespann blieb jüngst inmitten einer großen Wasserpfütze stehen. "Emma und Lotta bewegten sich keinen Zentimeter – weder vorwärts noch rückwärts. "Die wollten einfach in der Pfütze stehen bleiben", erzählte Lehrian. "Ja, das stimmt, die Esel haben ihren eigenen Kopf", sagt Perez. Er hat schon selbst eine typische Esel-Geschichte erlebt. Als vor einigen Jahren eine lebendige Weihnachtskrippe bei der Adventsausstellung der Baumschule gezeigt werden sollte, spielte Heiner eine eigene Rolle. Der stand bereits im extra gezimmerten Ausstellungsstall und fühlte sich wohl. Er streikte allerdings, als einige Schafe zu ihm in die Box gebracht wurden. "Er hat fast den Stall zerlegt, so beleidigt war Heiner", sagte Lehrian und lachte. Der Eselhengst genoss die Blicke der Ausstellungsbesucher aber sehr, erinnert sich Lehrian und schließt daraus: "Man sieht, Esel können eitel sein und dulden keine Nebenbuhler."

Haben die Tiere erst einmal Vertrauen gefasst, ließen sie viel mit sich machen. So besuchen Schüler einer Mannheimer Betreuungsschule jede Woche das Esel-Trio. Esel können auch zu therapeutische Zwecken genutzt werden. Ihre Ruhe und Zuneigung strahlt auf die Kinder aus, die die Unterrichtsstunden mit den Tieren nicht missen möchten.

Natürlich werden seine Schützlinge auch an Weihnachten von Perez umsorgt. Nach dem Kirchgang schaut der gläubige Spanier noch einmal bei seinen Eseln vorbei. Die sollen spüren, dass Heiligabend kein alltägliches Ereignis in einem Eselleben ist. Ausnahmsweise kriegen sie dann eine Karotte, die von Perez nur zu ganz besonderen Anlässen verteilt wird. "Und Weihnachten ist doch besonders – oder?", findet der Spanier, der erst nach der Esel-Karotten-Bescherung mit seiner Frau Hildegard Geschenke tauscht.