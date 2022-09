Ich freue mich auf die glücklichen Gesichter, die ich hoffentlich sehr zahlreich an diesem Wochenende sehen werde. Also, es darf an jedem Tag regnen, nur nicht an diesen zwei. Ich freue mich einfach auf eine ausgelassene Stimmung. Die Menschen haben das Feiern nicht vergessen, sie haben große Lust auf das Altstadtfest.

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Endlich! Die Zeit ohne Altstadtfest ist vorbei, darauf freuen sich Ladenburger, ehemalige Ladenburger, Vereine und Auswärtige. Auch Bürgermeister Stefan Schmutz fiebert dem Fest entgegen.

Herr Schmutz, worauf freuen Sie sich beim Altstadtfest dieses Jahr besonders?

Ich freue mich auf die glücklichen Gesichter, die ich hoffentlich sehr zahlreich an diesem Wochenende sehen werde. Also, es darf an jedem Tag regnen, nur nicht an diesen zwei. Ich freue mich einfach auf eine ausgelassene Stimmung. Die Menschen haben das Feiern nicht vergessen, sie haben große Lust auf das Altstadtfest.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie?

Wenn man jetzt zu den Veranstaltungen nach Heddesheim, Weinheim, Schriesheim oder Hirschberg blickt, können wir davon ausgehen, dass die Straßen voll sind, wenn das Wetter passt. Schätzungen sind immer schwierig, aber 50.000 Menschen über das ganze Wochenende sind nicht unrealistisch.

Was wird dieses Jahr anders sein?

Erst mal nichts. Das ist eine ganz wichtige Botschaft: Das Altstadtfest findet statt, und zwar ohne Einschränkungen. Unsere Flohmarktstände sind ausgebucht. Die Vereine werden wieder Musik, Essen und Trinken anbieten. Lediglich zwei kleinere Neuerungen gibt es.

Und zwar?

Wir haben erstmals ein Kinderprogramm im Grünen. Er wird im Bereich vom Café Antique, Dalberg-Grundschule und Alter Kochschule sein – auch deswegen darf es nicht regnen. Der Kinderbereich wird unter anderem Hüpfburgen und einen Baseball-Schlagkäfig haben. Sowohl Vereine als auch die Verwaltung beteiligen sich an dem Programm dort. Die zweite Neuigkeit ist, dass wir den Waldpark ins Altstadtfest einbeziehen. Diejenigen, die ein bisschen Abstand vom Trubel wollen, finden im Glashaus ein ansprechendes Kulturprogramm. Dort geht es etwas ruhiger zu, als vor der ein oder anderen Bühne. Das organisiert die Initiative im Waldpark. Wir probieren mal aus, wie das läuft.

Aber eine weitere Neuerung gibt es ja noch. In diesem Jahr kassieren die Jugendabteilungen von Feuerwehr und THW die Gebühr für die Flohmarktstände. Wie kam es dazu?

Wir sehen das als Unterstützung für die jeweilige Jugendarbeit, jede Standgebühr kommt voll den beiden Jugendabteilungen zugute. Das waren zwei Fliegen mit einer Klappe. Bisher haben wir immer Mitarbeitende gebeten, zu kassieren. Es wurde aber immer schwieriger, Mitarbeitende dafür zu gewinnen, weil viele auch über Vereine ins Altstadtfest einbezogen sind. Und dann müssen wir die Mitarbeitenden natürlich auch für ihren Einsatz bezahlen. In der Bilanz war der Flohmarkt für uns als Stadt maximal unwirtschaftlich. Es kostet uns mehr, die Standgebühren zu kassieren als wir Einnahmen haben. Allerdings brauchen wir die Gebühr, um eine gewisse Steuerung zu erzielen. Und vielleicht gibt es dann auch die ein oder andere Diskussion weniger, ob jetzt ein Meter mehr oder weniger bezahlt werden muss.

War das bisher ein großes Thema?

Das ist in Einzelfällen durchaus ein emotionales Thema gewesen. Wir hoffen daher, dass die Stände eher einen Euro mehr geben wollen als zu feilschen, wenn alles der Jugendarbeit zugutekommt. Der Ursprungsgedanke vom Altstadtfest ist ja, etwas für die Vereine zu tun. Mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem THW haben wir zwei Einrichtungen, die da sind, wenn Hilfe benötigt wird und andere feiern. Die Feuerwehr hält immer die Brandwache und das THW ist quasi per se im Krisenmodus. Als wir angefragt haben, ob Interesse an einer Kooperation besteht, haben beide direkt zugestimmt.

Wie schnell waren die Flohmarktstände weg?

Also ich glaube, die Leute haben in den vergangenen beiden Jahren ihre Keller gefüllt, insofern war der Bedarf sehr groß, so schnell wie möglich zum Zug zu kommen. Im abgestuften Verfahren durften sich zuerst die unmittelbaren Angrenzer der Altstadt anmelden, dann ganz Ladenburg und in einer dritten Stufe Auswärtige. Alle haben schnell zugegriffen, für Auswärtige blieben etwa 20 Prozent der Stände. Also der Bedarf ist auch hier ungebrochen.