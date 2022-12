Ladenburg. (stu) Die S-Bahnlinie S6 zwischen Mannheim und Bensheim ist seit Sonntag und noch bis Mittwoch, 21. Dezember, komplett eingestellt. In Ladenburg entfallen dadurch alle Zugabfahrten zur Minute 56 Richtung Mannheim, es gibt in dieser Zeit nur noch die stündlichen Abfahrten zur Minute 28 ab Ladenburg mit dem Main-Neckar-Ried-Express Richtung Mannheim, informiert Bahnexperte und Geograf Axel Juedtz. In der Gegenrichtung entfallen alle Züge ab Mannheim zur Minute 45 Richtung Ladenburg, und somit auch alle Züge zur Minute 0 ab der Römerstadt Richtung Weinheim–Bensheim. Es gibt dann nur noch die stündlichen Verbindungen ab Mannheim zur Minute 15 nach Ladenburg.

Grund für die elftägige Einstellung des S-Bahn-Verkehrs auf der Main-Neckar-Bahn seien Bauarbeiten auf der Riedbahn Mannheim–Lampertheim–Mörfelden, erläutert Juedtz. Die dort verkehrenden ICE-Züge Frankfurt–Süddeutschland werden teils über die Main-Neckar-Bahn umgeleitet und verdrängen hier deshalb den S-Bahn-Verkehr. Die Züge von und nach Heidelberg seien von den Ausfällen nicht direkt betroffen, hier sei nur mit vermehrten Verspätungen zu rechnen.