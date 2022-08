Region Heidelberg. (cm) Es war ein Aufsehen erregendes Urteil: Ende Juli hat der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim die Gemeinderatswahl in Tauberbischofsheim aus dem Jahr 2019 für ungültig erklärt. Das Gericht gab einer Einwohnerin der Stadt im Main-Tauber-Kreis recht, die Einspruch erhoben hatte. Was zu Fragen führt: Steht die sogenannte unechte Teilortswahl vor dem Aus? Und droht zum

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe + Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen