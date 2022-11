Hirschberg. (nip) Kurz vor Beginn der ersten Sprechstunde zum neuen Hirschberger Angebot eines Kulturpasses, war der erste Interessent am Mittwochabend in der Alten Villa vor Ort. Ein wenig eingeschüchtert von der Menge an Personen, die zunächst zum Pressetermin versammelt war, wartete der Mann geduldig ab. "Wir sind gleich für Sie da", sagte Gabi Mihlan-Penk als eine von elf Helfern. Jeweils zwei werden im Wechsel die wöchentlichen Sprechstunden montags von 17 bis 18 Uhr im Turmzimmer beim Seniorenzentrum in Großsachsen und mittwochs von 18 bis 19 Uhr in der Alten Villa Leutershausen besetzen.

Den Kulturpass beantragen können Personen, die Sozialleistungen beziehen oder eine Rente bis zur sogenannten "Armutsgefährdungsschwelle". Er ermöglicht ihnen die kostenlose Teilhabe an Kultur- und Sportveranstaltungen in Hirschberg. Angesiedelt ist das Projekt beim "Kulturparkett Rhein-Neckar" mit Sitz in Mannheim. Der Verein vergibt kostenlose Eintrittskarten von Kulturpartnern an Bedürftige gemäß seinem Motto "Kultur darf kein Luxus sein – Kultur für alle!". Im Sommer trat Hirschberg als bisher einwohnerkleinste Kommune dem 2013 gegründeten Verein bei und fördert das örtliche bürgerschaftliche Engagement durch die Überlassung von Räumen und technischem Equipment. "Die Gemeinde hat uns bereits ein Notebook über den Fördertopf zur Verfügung gestellt", freute sich Thomas Scholz beim Pressetermin, bei dem er weitere Fortschritte verkünden konnte.

So seien neben der Informationsbroschüre auch schon die Plakate eingetroffen, mit denen das Projekt beworben werden soll. Das Notebook sei wichtig, um sich mit dem Verein "Kulturparkett Rhein-Neckar" zu vernetzen und auf deren digitale Plattform zugreifen zu können. Scholz sagte: "Wir sind startklar", und er sprach von einem "vielversprechenden Anfang". Denn es gibt bereits erste Rückmeldungen von Vereinen, die für ihre Veranstaltungen kostenlose Tickets anbieten. Die Sängereinheit Leutershausen verschenkt für ihr Jubiläumskonzert 20 Karten, ebenso vergeben die Evangelische Kirchengemeinde Leutershausen für ihr Konzert "Get together" acht und der Kulturförderverein für sein Konzert mit dem Trio Conference weitere sechs bis acht Karten. Zudem stellten sich beim Pressetermin am Mittwoch die Helfer vor. Es sind dies: Thomas Scholz, Gabi Mihlan-Penk, Eva-Marie Pfefferle, Klaus Richert, Brigitte Klotz, Monika Maul-Vogt, Ingrid Scholz, Traudl Wituschinski, Manfred Maurer, Maria Tschernau und Petra Grünewald-Stangl.

Info: Der Kulturpass ist erhältlich während der Sprechstunden. Kontakt: hirschberg@kulturparkett-rhein-neckar.de, Tel. 01523/6930734 (während der Sprechstunden). Zur Beantragung des Passes muss der Leistungsbescheid mitgebracht werden.