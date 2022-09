Hirschberg-Großsachsen. (bms) Im Schatten hinter dem Baum, hell erleuchtet in der Nacht und mitten im Ortsteil: Auf dem Parkplatz bei der Alten Schule in der Breitgasse gibt es seit wenigen Tagen ein besonderes Angebot für Menschen, die eine Alternative zum eigenen Auto suchen: Das erste Carsharing-Fahrzeug für Großsachsen, ein flotter kleiner Toyota Yaris Hybrid, Baujahr 2020, wartet dort jetzt auf seine Nutzerinnen und Nutzer.

"Das ist ein weiteres Puzzleteil als perfekte Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr und damit ein wichtiger Beitrag zur Mobilitätswende", freute sich Bürgermeister Ralf Gänshirt bei der offiziellen Übergabe. Im Idealfall könne somit das eine oder andere private Fahrzeug abgeschafft werden, Stadtentwicklung, Umwelt und Klima profitierten davon. "Das dürfte nicht nur für Einheimische, sondern auch für Einpendler ein Thema sein", vermutete er.

Als Carsharing bezeichnet man die organisierte gemeinschaftliche Nutzung von Autos. Grundsätzlich geht man davon aus, dass es eine Alternative zum eigenen Auto ist für alle, die weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fahren. "Das Konzept ist längst auf Wachstumskurs", erklärte Dieter Netter vom Unternehmen "Stadtmobil Rhein-Neckar" als Betreiber und damit Vertragspartner. Studien belegten, dass ein Carsharing-Auto bis zu 20 private Fahrzeuge ersetze. Beste Erfahrungen hätte man bereits seit 2019 mit einem Carsharing-Standort in Leutershausen in der Fenchelstraße gemacht. "Das läuft gut. Also probieren wir das auch hier in Großsachsen." Sein Unternehmen biete inzwischen in 32 Kommunen etwa 14.000 Kunden rund 700 Autos zur Miete an. Die Fahrzeuge, passend für jeden Zweck, stünden dezentral an rund 260 Stationen, die Flotte umfasse Fahrzeuge von der Mini-Klasse über Kleinwagen und Kombis bis zum 9-Sitzer-Bus.

Und wie kommt man an das Auto ran? Das Prozedere ist einfach: Es braucht einen Nutzungsvertrag mit dem Unternehmen "Stadtmobil". Dann anmelden über Internet oder Telefon, reservieren nach dem Überprüfen der Verfügbarkeit, Auto am Standort abholen und nach der Fahrt wieder zurückbringen. Die Mietdauer ist flexibel, egal ob Einkaufsfahrt oder Kurzurlaub, die Tarifmodelle sind je nach Zeit und Fahrzeugklasse unterschiedlich. Für 99 Euro im Jahr (VRN-Jahreskartenbesitzer: 79 Euro) ist ein Starterpaket zu haben. Um alle anderen Autoangelegenheiten – etwa Versicherungen, Werkstattbesuche, Pflege oder Wartung – kümmert sich "Stadtmobil". Bürgermeister Gänshirt jedenfalls schien von dem Konzept überzeugt. "Die Kommune wird bei ’Stadtmobil’ Mitglied werden."