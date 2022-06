Hirschberg. (ze/ans) Ein Dauerthema im Gemeinderat sind die Ampelschaltungen entlang der B3. So hatte Werner Volk (FW) bereits vor drei Wochen im Ausschuss für Technik und Umwelt auf immer wieder auftretende längere Staus an den Kreuzungen Bahnhofstraße/B3 und Goethestraße/B 3 hingewiesen. Nun hakte er bei der Ausschusssitzung am Mittwoch nach, da es nach wie vor an der Schaltung hakt. "Wir sind deswegen im Tagestakt beim Landratsamt vorstellig", so Bürgermeister Ralf Gänshirt.

Wie Kreissprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage mitteilte, habe ein Techniker die Ampelanlage an der Bahnhofstraße am 13. Mai überprüft und einen Defekt an der Kamera festgestellt. Eine neue wurde schon verbaut. Die Signalanlage sollte jetzt wieder ordnungsgemäß funktionieren, so Hartmann. Die Problematik an der Goethestraße habe ihnen die Gemeinde am Mittwoch gemeldet. Hier stellte ein Techniker fest, dass die Kamera ebenfalls defekt beziehungsweise das Kameraglas durch Feuchtigkeit beschlagen ist. Teilweise funktioniere diese Kamera noch. Auch hier wurde eine neue bestellt. "Sollte die Kamera pünktlich geliefert werden, wird die Ampel bis Ende nächster Woche repariert sein", kündigte Hartmann an.