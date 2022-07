Als sozialpolitisch sah Peter Schäfer (SPD) diese "Entscheidung zumindest in der vorgeschlagenen Höhe als falsch" ...

Auch Johannes Fink für die Fraktion der Freien Liste betrachtete die auf drei Jahre geplante Erhöhung um sieben Prozent "vor dem Hintergrund der Inflationsraten als sehr maßvoll". Deshalb hielt er angesichts "der Preisexplosionen auf allen Ebenen" die Erhöhung für vertretbar, zumal die Gemeinde immer die "Belastung der Bürger im Ort auch bei anderen Gebühren so gering wie möglich" halte.

Deshalb gab es bei den Fraktionen der CDU und der Freien Liste Heiligkreuzsteinach auch keinen Widerspruch. CDU-Sprecher Andreas Herbig begründete die Zusage seiner Partei damit, dass man schon bei der letzten Erhöhung der Kindergartengebühren darauf hingewiesen habe, "dass es sinnvoll sei, regelmäßig die Kindergartengebühren zu prüfen und der allgemeinen Entwicklung, beispielsweise der Berücksichtigung der Inflationsrate und den Gehaltserhöhungen, anzupassen". Die CDU stimmte der Erhöhung auch zu, da sich "unsere Kindergartengebühren im Vergleich zu anderen Kommunen als sehr günstig" erwiesen. Zudem betrachtete Herbig die Kosten des Kindergartens als einen der größten Ausgabenposten im Haushalt. Die Personalkosten – im Übrigen über neunzig Prozent der Ausgaben – seien seit 2019 unter Berücksichtigung von Corona-Zuschlägen um weit mehr als zehn Prozent gestiegen. Herbig erachtete es allerdings als begrüßenswert, "wenn die Eltern künftig mehr entlastet" würden. Obendrein trat er für einen kostenlosen Besuch des Kindergartens ein. "Hierfür sind aber das Land und der Bund, aber nicht die Gemeinde zuständig", so Herbig zum Abschluss.

"Die zahlreichen Veränderungen in der Lebenswelt von Kindern und Familien, die ständigen durchzuführenden Qualitätsverbesserungen sowie die steigenden Personal- und Sachkosten machen eine Erhöhung unumgänglich", warb zuvor Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl um die Zustimmung, zumal auch der Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie der Elternbeirat diesen notwendigen Schritt befürworten. "Er deckt gerade die Ausgaben für das Personal beileibe nicht", so die Rathauschefin weiter.

Heiligkreuzsteinach. Die anstehende Anhebung der Kindergartengebühren um sieben Prozent entzückte nicht jeden Gemeinderat. Letztmals waren die Sätze für den gemeindeeigenen Kindergarten "Im Wiesengrund" zum 1. Januar 2019 angepasst worden. Die Entscheidung, nun erneut zu erhöhen, war daher ein Mehrheitsvotum. Sie wird mit Beginn des neuen Jahres wirksam. Es wird an der einkommensabhängigen Benutzungsgebühr festgehalten.

Von Thomas Seiler

Als sozialpolitisch sah Peter Schäfer (SPD) diese "Entscheidung zumindest in der vorgeschlagenen Höhe als falsch" an. Er begründete dies mit einem umfangreichen Zahlenwerk. Die Kosten sind danach zu über 60Prozent gedeckt und nicht, wie es das Gremium immer im Auge hatte, zu unter 50 Prozent. Jedes der 83 Kindergartenkinder bringe zudem jährlich "über Mechanismen des Finanzausgleiches nochmals rund 1250 Euro", was einen Beitrag für die Straßen und Infrastrukturen darstelle, aber nicht zur Finanzierung des Kindergartens.

Deshalb stimmte Schäfer auch unter "Betrachtung der Gesamtsituation und der aktuell extrem gestiegenen Kostenbelastung insbesondere für die Familien" dem Vorschlag auf Satzungsänderung nicht zu. Seine Fraktionskollege Karl Beckenbach enthielt sich dazu seiner Stimme.