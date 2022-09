Das neue Programm startet am 15. September 2022 um 20 Uhr mit Musiker und Mundartkabarettist Arnim Töpel . Er bringt sein neues Programm "Mei Musisch – Meine Musik und dem Günda seini" mit. Am 28. Oktober gibt es um 20 Uhr mit " Brigithe & Taxi Bleu " französische Chansons im Kultursaal. Als "Erste Kraichgauer Frauenband" bringen " Die Schrubbers " am 18. November um 20 Uhr "Lieder direkt aus der Küche mit Melodien, die jeder kennt" mit. Das

Eppelheim. (sg) Die vielen Veranstaltungsabsagen, die während der Hochinzidenz-Coronazeiten das Kulturprogramm der beiden letzten Spielzeiten in der Rudolf-Wild-Halle beeinträchtigt haben, haben auch etwas Gutes: Dank der Nachholtermine, die federführend Svenja Anwand vom Kulturamtsteam der Stadt mit den Veranstaltern vereinbart hatte, wurde ein abwechslungsreiches Spielzeitprogramm für die Saison 2022/2023 zusammengestellt, das tolle Unterhaltung verspricht. "Trotz ausgesetztem Kulturprogramm haben wir eins", freute sich Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Der Vorverkauf beginnt am heutigen Mittwoch.

Denn eigentlich hätten bereits in diesem Jahr die beschlossenen Einsparmaßnahmen des Gemeinderats greifen sollen: Aufgrund der hohen Schuldenlast der Stadt sollte das Kulturprogramm, das Jahr für Jahr viel Zuschuss aus Steuermitteln benötigt, bis auf weiteres ausgesetzt werden. Das vorläufige Kultur-Aus konnte nun aber durch die vom Gemeinderat befürworteten Nachholtermine erst einmal abgewendet werden. Daher heißt es zwischen September 2022 und April 2023 an neun Abenden für das kulturinteressierte Publikum im Kultursaal der Rudolf-Wild-Halle: "Vorhang auf" trotz Finanzengpass.

Zwar habe man keine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen, meinte Rebmann mit Blick auf die Corona-Lage in den kommenden Monaten. Jedoch hoffte sie, dass alle Nachholtermine gespielt werden können. "Wir sind vorsichtig optimistisch", betonte sie. Sollte es wieder Einschränkungen geben, könne man sofort darauf reagieren und das bewährte Hygienekonzept aktivieren, merkte Kulturteamleiter Christoph Horsch an. "Die Besucher unserer Veranstaltungen haben in der vergangenen Spielzeit alle Corona-Maßnahmen vorbildlich mitgetragen und hatten dafür großes Verständnis", lobte er.

Das neue Programm startet am 15. September 2022 um 20 Uhr mit Musiker und Mundartkabarettist Arnim Töpel. Er bringt sein neues Programm "Mei Musisch – Meine Musik und dem Günda seini" mit. Am 28. Oktober gibt es um 20 Uhr mit "Brigithe & Taxi Bleu" französische Chansons im Kultursaal. Als "Erste Kraichgauer Frauenband" bringen "Die Schrubbers" am 18. November um 20 Uhr "Lieder direkt aus der Küche mit Melodien, die jeder kennt" mit. Das "Huub Dutch Duo" sorgt am 24. November um 20 Uhr mit "Max und Moritz – eine fabelhafte Vertonung in sieben Streichen" für köstliche musikalische Unterhaltung. Der Odenwälder Shanty-Chor ist mit seinem neuen Programm "Dorscht" und mitreißenden Seemannsliedern am 10. Dezember um 20 Uhr zu Gast. Das beliebte Neujahrskonzert mit dem Johann-Strauß-Orchester Frankfurt findet am 5. Januar 2023 um 19.30 Uhr statt. Kabarett mit Stephan Bauer gibt es am 2. Februar 2023 um 20 Uhr. Als Lachmuskeltraining dient sein Programm "Vor der Ehe wollt ich ewig leben". Auf die Komödie "Komplexe Väter" mit Jochen Busse, Hugo Egon Balder und René Heinersdorff dürfen sich die Theatergäste am 28. März 2023 um 20 Uhr freuen. Zum Abschluss der Spielzeit sorgen Heidi Mahler und das Ohnsorg-Theater mit dem Lustspiel "Ein Mann mit Charakter" am 26. April 2023 um 20 Uhr für Unterhaltung.

Info: Tickets gibt es im Vorverkauf unter der Adresse www.reservix.de. Karten können ab sofort immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr im Foyer der Rudolf-Wild-Halle gekauft werden. Kartenreservierungen nimmt auch Svenja Anwand unter Telefon 06221/794402 entgegen.