Eppelheim. (lesa) Unflätige Begriffe in großer Graffiti-Schrift und eine sorgsam mit roter und schwarzer Farbe übersprühte Scheibe: So haben Unbekannte in den zurückliegenden Tagen einen mobilen Blitzer in der Schulstraße besprüht und diesen mit der zweifelhaften Verzierung wohl gleich außer Betrieb gesetzt. Denn hinter der besprühten Scheibe befindet sich üblicherweise die Messtechnik des Geräts, mit dem die Ordnungshüter Temposündern auf die Schliche kommen wollen.

Was doppelt bitter ist: Das Blitzgerät ist nagelneu und erst seit vergangener Woche im Einsatz. Laut Mitteilung der Stadtverwaltung lässt sich der Anhänger mithilfe einer Anhängerkupplung einfach zwischen verschiedenen Standorten hin- und hertransportieren. Zu seinen technischen Vorzügen zählt außerdem eine Akkulaufzeit von acht bis zehn Tagen – und eine integrierte Alarmanlage, "die ihn gegen Vandalismus schützen soll".

>>> Vor einigen Jahren gab es mehrere Fälle, in denen Blitzer im Stadtgebiet beschädigt wurden. <<<

Ob die Alarmanlage ausgeschlagen hat, ist derweil nicht bekannt. Polizeisprecher Norbert Schätzle aber bestätigte auf Nachfrage der RNZ, dass die Beschädigungen am Sonntagvormittag von einem Zeugen angezeigt worden seien. "Wie hoch der Schaden ist, ist nicht bekannt." Auch seitens der Stadt gab es am Montag noch keine Einschätzung zur Höhe des entstandenen Sachschadens.

Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt sich stolz über die neue Errungenschaft gezeigt. Der Blitzer sollte für "mehr Verkehrssicherheit" sorgen. Gerade angesichts Eppelheims enger Straßen und Gehwege sei ein Ausweichen für Fußgänger auf die Fahrbahn nicht immer zu vermeiden. "Eine angepasste Geschwindigkeit kann Leben retten", appellierte die Stadt im Zuge dessen – wohl auch um etwaigen "Abzocke"-Vorwürfen seitens der Bürger zuvorzukommen. Die Schulstraße war der erste Einsatzort für den mobilen Blitzer, weil die Stadtverwaltung dort häufiger "prekäre Situationen" zwischen Autos und Schulkindern feststellt.