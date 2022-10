Von Micha Hörnle

Schriesheim. Nur gut ein Zehntel aller Schriesheimer, die in den letzten drei Jahren eingebürgert wurden, kamen zu "ihrer" Feier – und damit setzte sich die schwache Resonanz der Aktionswoche "Schriesheim ist bunt" am Freitagabend fort: 68 Personen erhielten seit 2020 die deutsche Staatsbürgerschaft, nur sieben waren, meist mit ihren Partnern, in den