Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Was die Verortung anstehender Jubiläen angeht, so hätte der diesjährige Neujahrsempfang am Sonntagnachmittag durchaus in Neckarhausen stattfinden können. Denn dort wird im Juli "1250 Jahre Neckarhausen" gefeiert. Und auch die Musikvereinigung Neckarhausen, die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag begeht, trägt als Verein den