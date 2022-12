Stadtmobil ruft in der Not Kunden um Hilfe

Einnahmen brechen weg: Stadtmobil ruft in der Not Kunden um Hilfe

Von Max Rieser

Edingen-Neckarhausen. Statt ein eigenes Auto vor der Tür zu haben, kann man auch per Carsharing einen fahrbaren Untersatz leihen. Dieses Angebot wurde jetzt in Neckarhausen um eine weitere Station in der Heinrich-Heine-Straße erweitert. Insgesamt gibt es in den beiden Ortsteilen nun fünf Fahrzeuge des Anbieters Stadtmobil und damit sowohl für Edingen als auch für Neckarhausen jeweils eins mehr als im Vorjahr. Das sei auch nötig, wie das Unternehmen mitteilte. Seit 2019 sei der Kundenstamm in der Doppelgemeinde um 55 Prozent auf 100 Kunden gewachsen.

Carsharing ist die Alternative zum eigenen Auto und lohnt sich für alle, die weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fahren. Dabei müssen Nutzer nicht auf Komfort verzichten – im Gegenteil: Im Vergleich zu Autobesitzern haben Carsharing-Nutzer oft mehr Zeit und weniger Ärger. Man muss sich weder um die Kfz-Versicherung noch um Werkstattbesuche oder den Tüv kümmern, das erledigt der Anbieter selbst. Ein weiterer Vorteil: Den Nutzern steht nicht nur ein einziges Fahrzeug, sondern ein ganzer Fuhrpark zur Verfügung. Vom Mini bis zum Transporter ist alles geboten, was man braucht.

Auch Stadtentwicklung und Umwelt profitieren von den geteilten Autos: Laut Stadtmobil ersetzt ein Carsharing-Auto bis zu 20 private Pkw. Damit würden in der Metropolregion Rhein-Neckar mittlerweile über 11.000 parkende Autos wegfallen – genau wie Lärm, Gestank und klimaschädliche Abgase. Zudem würden "Carsharer" vergleichsweise wenig mit dem Auto fahren. Sie seien öfter mit Bussen und Bahnen, mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs.

Beim Einzelhändler in den Stadtteilen und Gemeinden seien die Kunden ebenfalls gerne gesehen, da sie verstärkt regional und weniger bei den Märkten auf der grünen Wiese einkaufen. Stadtmobil ist der führende Carsharing-Anbieter in der Rhein-Neckar-Region und bietet in 33 Kommunen seinen rund 15.000 Kunden über 700 Autos an. Die Fahrzeuge stehen dezentral an rund 260 Stationen. Mehr als 200 davon befinden sich alleine in verschiedenen Stadtteilen von Heidelberg und Mannheim.

Die Flotte von Stadtmobil umfasst Fahrzeuge von der Miniklasse über Kleinwagen und Kombis bis zum Neun-Sitzer-Bus und Transporter. Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge liegt unter zwei Jahren, der CO2-Ausstoß des Fuhrparks etwa 28 Prozent unter dem bundesdeutschen Durchschnitt. Der Anteil von Elektroautos und Fahrzeugen mit Hybridantrieben beträgt mehr als drei beziehungsweise 17 Prozent und hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen.

Um die Fahrzeuge zu nutzen, muss man sich bei Stadtmobil registrieren und einen monatlichen Beitrag zwischen fünf und 35 Euro zahlen. Beim Nutzen der Autos wird dann noch eine Zeit-, Kilometer- und Buchungspauschale fällig. Die Kundinnen und Kunden haben deutschlandweit Zugriff auf mehr als 8000 Fahrzeuge bei Stadtmobil und seinen Partnern. Über 60 Fahrzeugtypen stehen in insgesamt rund 400 Städten für die Kunden bereit.

Info: Mehr zu Stadtmobil findet man unter www.stadtmobil.de