Ausstellung zeigt Erfahrungen von Flüchtlingen

Von Doris Weber

Wie können Erfahrungen sichtbar gemacht werden? Eine Idee hatten Igel und ihre Mitstreiterinnen, darunter die in der Gemeinde lebende Siegrid Tautz als kirchliche Fachberatung von Flüchtlingen und Ehrenamtsbegleitung: Sie wollten die geborgenen Schätze mit Interviews und Porträtaufnahmen anschaulich machen. Die Mannheimer Journalistin Maria Hüttner und Fotograf Alexander Kästel wurden mit dieser Aufgabe beauftragt.

Interview und Fototermin bildeten eine räumliche und zeitliche Einheit: Kästel machte seine Aufnahmen während der Gespräche. So ist nichts gestellt. Die Porträtierten schauen daher auch nicht in die Kamera – und im Ergebnis auch nicht aus dem Bild heraus den Betrachter an. So entsteht der Eindruck, den Kästel wie folgt beschrieb: "Was du nicht schreiben konntest, drücken manche Bilder aus." Es sei beeindruckend, welch großes Vertrauen die befragten Menschen entgegengebracht hätten, so Hüttner. Sie erklärte, dass ihre Texte nur eine Zusammenfassung sein könnten. Sie gestaltete sie mit Sensibilität und Fingerspitzengefühl. So entstanden elf Porträts von Ehrenamtlichen, Geflüchteten und auch Hauptamtlichen. Mit "Otto" und "Nourya" werden zwei Menschen, die in der Bergstraßengemeinde ihre Erfahrungen machten, vorgestellt.

Bürgermeister David Faulhaber freute sich bei der Eröffnung daher ganz besonders. "Die Ausstellung gibt bewegende Einblicke in das Leben von Geflüchteten und Helfern", sagte er. Einblicke, die den Blick auf den anderen lenken: Das will man bewusst auch am "Tag des Nachbarn" tun, der am Freitag, 20. Mai, in die Ausstellung eingebettet ist. Daran wird sich die Gemeinde mit verschiedenen Aktionen beteiligen.

Info: Zu besichtigen ist die Ausstellung "Es liegt ein Schatz in den Menschen" noch bis Montag, 23. Mai, im Rathaus: Mittwoch und Donnerstag jeweils von 8.30 bis 12 Uhr, am Freitag von 8.30 bis 13 Uhr.