Rauenberg. (tt) Zu dem Raubüberfall, der sich am Freitagabend gegen 21 Uhr im Suttenweg in Rauenberg ereignete, hat die Polizei am Montag weitere Informationen bekannt geben. Opfer ist ein 57-Jähriger, der in seiner Wohnung überfallen wurde.

Der Mann ist nach Angaben eines Polizeisprechers an diesem Abend mit einer Internet-Bekanntschaft verabredet gewesen, als es gegen 21 Uhr an der Wohnungstür klingelte. "Der 57-Jährige wurde nach dem Öffnen von zwei Unbekannten überrascht und sofort körperlich attackiert", erklärt der Sprecher.

Die Täter bedrohten den Mann mit einer Pistole und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen und durchsuchten anschließend die Wohnung. "Was entwendet wurde, ist noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen", erklärte der Polizeisprecher. Die Beamten gehen von einem Zusammenhang mit der Verabredung im Internet aus.

Der Mann wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Auf der Suche nach den Tätern kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz, der im Nahbereich um den Tatort sowie rund um den Mannaberg nach den Unbekannten suchte. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444.

Update: Montag, 7. Juli 2025, 16.08 Uhr

Raubüberfall sorgte für Polizeihubschrauber-Einsatz

Rauenberg. (tt) Zu einem Raubüberfall soll es am Freitagabend im Suttenweg in Rauenberg gekommen sein. Im Verlauf der polizeilichen Arbeit vor Ort war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der über dem Mannaberg und sich anschließenden Bereichen unterwegs war.

Ort des Geschehens

Auf RNZ-Nachfrage bestätigte das Polizeipräsidium Mannheim den Vorfall, konnte aber vorerst keine weiteren Angaben dazu machen. Zunächst müsste am Montag eine Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft erfolgen, hieß es.