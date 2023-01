Von Nicolas Lewe

Dossenheim. Seit Mitte 2020 laufen die Arbeiten an der Neckarschleuse am Schwabenheimer Hof. Das Ende des ersten Schrittes des Großprojekts, der in einer 16 Millionen Euro (Stand: 2020) umfassenden Sanierung besteht, war ursprünglich einmal für den August 2022 geplant gewesen. Doch jeder, der den Dossenheimer Weiler passiert – egal ob zu Fuß, per Rad oder