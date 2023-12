Eppelheim. (cm) Auch über eine Woche nach den zwei Bränden in einer Nacht im Eppelheimer Stadtgebiet ist die Ursache weiter unklar. Dies bestätigt Polizeisprecherin Sabine Abeln auf RNZ-Anfrage. Und somit ist weiter offen, ob es einen Zusammenhang gibt und in Eppelheim ein Feuerteufel umgeht oder zumindest umging.

"Es kam zu zwei Bränden zunächst um 1 Uhr in einem Gartenschuppen in der Seestraße und im Anschluss gegen 5.20 Uhr in einem Lagerraum in der Bürgermeister-Jäger-Straße in Eppelheim", berichtet Abeln. Der entstandene Schaden werde von der Polizei auf rund 25.000 Euro an beiden Objekten geschätzt. "Zur Brandursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor", so Ablen. "In den nächsten Tagen wird es noch mal eine Begutachtung der Brandstellen geben."

Zunächst lag die Vermutung nahe, dass die Brände gelegt wurden. Sie ereigneten sich nur einen Steinwurf voneinander entfernt und innerhalb weniger Stunden. Im sozialen Netzwerk Facebook hatten Anwohner ihre Verunsicherung deutlich gemacht. Beim ersten Feuer in der Seestraße war ein Holzschuppen in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude mit Werkstatt abgebrannt. In der Bürgermeister-Jäger-Straße brannte ein Anbau an einer Garage. In beiden Fällen verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres.

Update: Mittwoch, 6. Dezember 2023, 19.37 Uhr

Die Ursache für die Brände ist weiterhin unklar

Eppelheim. (cm) Geht in Eppelheim ein Feuerteufel um? Dieser Verdacht lag nahe, nachdem es in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet nur einen Steinwurf voneinander entfernt und innerhalb weniger Stunden zu zwei Bränden gekommen war.

Auch mehrere Tage später ist die Ursache der beiden Brände in der Seestraße und der Bürgermeister-Jäger-Straße noch unklar. "Die Ermittlungen an beiden Brandstellen wurden von einem speziellen Brandermittler aufgenommen", teilte Polizeisprecherin Sabine Abeln am Dienstag auf RNZ-Nachfrage mit. "Eine abschließende Beurteilung zu der Brandursache ist aktuell noch nicht möglich."

Da diese noch nicht feststehe, könne die Polizei weder einen Zusammenhang zwischen den Bränden herstellen, noch Angaben darüber machen, was die beiden Brände ausgelöst hat.

Im sozialen Netzwerk Facebook hatten Anwohner ihre Verunsicherung deutlich gemacht. Das erste Feuer war kurz nach 1 Uhr in der Seestraße ausgebrochen. Ein Holzschuppen in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude mit Werkstatt stand in Vollbrand.

Um 5.18 Uhr folgte der nächste Alarm in die Bürgermeister-Jäger-Straße, wo ein Anbau an einer Garage brannte. In beiden Fällen verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres.

Update: Dienstag, 28. November 2023, 19.40 Uhr

Geht ein Feuerteufel in Eppelheim um?

Eppelheim. (cm) War es Zufall oder treibt ein Feuerteufel in Eppelheim sein Unwesen? In der Nacht auf Samstag brannte es in der Stadt im Abstand von nur wenigen Stunden an zwei Stellen – und diese liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt. "Die Brandursache ist in beiden Fällen unklar", sagte ein Sprecher der Polizei am Wochenende auf RNZ-Anfrage.

"Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen Zusammenhang, aber wir werden dies sehr genau prüfen." Das Interesse an einer Aufklärung sei hier besonders hoch, weil Brände an Häusern in der Nacht gefährlich seien und schlimme Auswirkungen haben könnten. Ein Sprecher der Feuerwehr äußerte auf RNZ-Anfrage nicht den Verdacht eines Zusammenhangs. Dennoch: Im sozialen Netzwerk Facebook machten Anwohner ihre Verunsicherung deutlich.

Die Feuerwehr war in der Nacht auf Samstag kurz nach 1 Uhr zunächst mit dem Stichwort "Rauchentwicklung im Freien" in den nördlichen Teil der Schubertstraße alarmiert worden. Aufgrund einer Baustelle in eben dieser Straße fuhr die Feuerwehr über die Handelsstraße an, was diese zufällig an der eigentlichen Einsatzstelle in der Seestraße vorbeiführte. "Die Rauchentwicklung entpuppte sich als Vollbrand eines Holzschuppens, der in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude mit Werkstatt stand", teilten die Einsatzkräfte mit.

Durch den schnell eingeleiteten Löschangriff konnte ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden, wenngleich dieses auch schon stark verraucht war und einige Elemente bereits Feuer gefangen hatten. Nach Abschluss der Löscharbeiten, der Lüftung des Gebäudes und einer ausführlicher Kontrolle mit Wärmebildkamera konnte der Einsatz nach etwas mehr als zwei Stunden beendet werden.

Die Feuerwehrleute waren gerade wieder im Bett, als um 5.18 Uhr erneut der Alarm losging. Dieses Mal ging es in die Bürgermeister-Jäger-Straße, die die Seestraße – den Ort des vorherigen Einsatzes – kreuzt. Hier brannte ein Anbau an einer Garage, was für eine starke Rauchentwicklung in der Umgebung sorgte. Das Feuer konnte von einem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht und ein Übergreifen auf die Garage verhindert werden, teilte die Feuerwehr mit. Der in die Garage eingedrungene Rauch wurde herausgeblasen. Nach anderthalb Stunden war dieser Einsatz beendet.

Ein Sprecher der Polizei berichtete auf RNZ-Anfrage noch von einem Notruf in der Nacht auf Samstag aus der ebenfalls nur unweit entfernten Schulstraße. Dort kam es jedoch nicht zu einem Brand, sondern zu viel Rauch durch Pyrotechnik. Immerhin: In der Nacht auf Sonntag blieb es in Eppelheim ruhig.