Bammental. (bmi) "Das geht so nicht weiter. Da müssen wir etwas machen." Eindringlichkeit und Vehemenz lagen in den Worten von Ulf Höppner (Grüne). Der Zweite Bürgermeister-Stellvertreter brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Thema auf den Tisch, welches das Gremium und die Bevölkerung seit Jahren umtreibt: der Parkraum und dessen Überwachung.

Höppner nahm einen der jüngsten Einsätze der örtlichen Feuerwehr zum Anlass: In der Rosenstraße hatten die Einsatzkräfte über fünf Minuten rangieren müssen, um zum Ort des Geschehens zu gelangen.

Der Grund: eine von parkenden Autos zugestellte Straße. "Hier war es zum Glück nur ein umgefallener Baum. Aber wenn es um Menschen geht, zählt jede Sekunde und wäre so eine Situation ein großes Risiko", meinte Höppner. "Wir geben es ans Ordnungsamt weiter", meinte dazu Bürgermeister Holger Karl. Allerdings seien der Verwaltung die Hände gebunden.

Es sei sich an das vom Gemeinderat verabschiedete Parkraumkonzept zu halten. "Uns sind die Hände nur dann gebunden, wenn Autos rechtmäßig parken", betonte dagegen Albrecht Schütte (CDU/BV). Er forderte eine Änderung der Vorgaben und wünschte sich, dass das Ordnungsamt nicht immer nur die Durchgangsstraßen rund um das Rathaus kontrolliere, sondern auch in den Wohngebieten aktiv werde und entsprechend Zettel verteile. "In der Hauptstraße wird oft verkehrswidrig geparkt – aber nicht kritisch", meinte Schütte.

Rüdiger Heigl (SPD) sprang seinen Ratskollegen bei und erinnerte an weitere Vorfälle etwa im Bereich Schulstraße und Platanenweg, in der die Feuerwehr ebenfalls Probleme hatte. "Wir haben Dutzende andere Stellen, die kritischer sind, als dass jemand in der Hauptstraße zehn Minuten zu lange parkt", meinte Heigl und nannte die Waldstraße als weiteres Beispiel: "Da ist alles zugeparkt, man kommt überhaupt nicht mehr durch – da muss man dringend etwas tun."

Cordula Dörfer (CDU/BV) merkte noch an, dass die meisten Autos zu den üblichen Dienstzeiten des Ordnungsamtes nicht anwesend seien, und regte verstärkt Kontrollen am Abend an, um die reale Situation wahrnehmen zu können.

Bürgermeister Karl nahm die Anregung auf und versprach, beim Ordnungsamt mehr Kontrollen in den Abendstunden anzuregen. Schon jetzt werde aber immer wieder punktuell auch in Wohngebieten der ruhende Verkehr kontrolliert, betonte der Rathauschef auf RNZ-Nachfrage.

In aller Regel versuche man immer, die Situation vor Ort im Gespräch zu klären. Bei notorischen Falschparkern werde aber durchgegriffen und auch auf Anregungen von Anwohnern reagiert. "Das geht gar nicht", ärgerte sich Karl ebenfalls über die blockierte Durchfahrt bei Feuerwehreinsätzen, merkte aber auch an: "Die AVR fährt jede Woche mit großen Müllfahrzeugen durch den gesamten Ort und meldet sofort, wenn und wo es klemmt."

Als weiteren Punkt merkte der Bürgermeister auch das Wachsen der Kommunen, die Erschließung der Straßen samt Gehwegen an – bei gleichzeitig größeren Autos aber nicht mehr Platz.