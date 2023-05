In diesem Jahr kostet die Kugel in seiner Diele 1,30 Euro. Neu im Sortiment sind die Geschmacksrichtungen "Zitrone-Anis" und "italienisches Karamell-Bonbon". Erdbeere, Vanille, Schokolade und Stracciatella stünden aber weiterhin hoch im Kurs.

Und 2023 – was sind dieses Jahr die Eis-Trends rund um Heidelberg? Danach hat die RNZ ebenso wie nach dem aktuellen Preis für eine Kugel bei drei Eisdielen der Region gefragt. In Meckesheim, Eppelheim und Neckarsteinach wurden die verwendeten Rezepte übrigens in den jeweiligen Familie weitergegeben. Wer hat’s also hier erfunden? Die Vorfahren. Mal aus der vermeintlichen Eis-Heimat Italien, mal aus Griechenland und Albanien.

Region Heidelberg. Wer hat’s erfunden? Nun, bei Eiscreme sind sich eigentlich alle einig: Auch in der Region Heidelberg gilt die weitverbreitete Meinung, die süße Versuchung stamme aus dem fernen Italien. Doch so genau stimmt das gar nicht. Speiseeis soll es als Sorbet-ähnliche Süßspeise schon im antiken China gegeben haben. Italienische Aufzeichnungen für Rezepte aus Zucker, Salz, Schnee, Zitronensaft und verschiedenen Früchten, Schokolade oder Zimt stammen hingegen aus dem 17. Jahrhundert.

Von Meike Paul

Pasquale da Simone von "Da Maria" in Meckesheim. Foto: Alex

Und nach der langen Kälteperiode in diesem Jahr sind die Eisverkäufer froh, wenn nun die heiß ersehnte Frühlingssonne den Eis-Hunger zurückbringt. "Sobald die Sonne durch die Wolken blitzt, stehen die Leute Schlange", erklärt eine Mitarbeiterin von Pasquale da Simone aus Meckesheim. Sein Handwerk hat er sich von seinen Eltern aus Kalabrien abgeschaut.

Und trotz gestiegener Lebenshaltungskosten würden die Menschen gerne noch mehrere Kugeln auf einmal bestellen. "Diesen Luxus gönnt man sich", freut sich da Simone. Zumindest immer dann, wenn gutes Wetter ist.

Das bedeutet aber im Umkehrschluss auch gähnende Leere bei Regen. Zeit aufzuräumen und die Theke wieder aufzufüllen. Und welche Sorte mag der Fachmann selbst am liebsten? "Eigentlich alles", antwortet er: "Da kann ich mich gar nicht festlegen."

Doch er gesteht auch: "Bei mir isst aber hauptsächlich das Auge mit. Ich habe Diabetes." Ganz verzichten könne er auf die süße Versuchung aber nicht. Die eigene Herstellung muss schließlich verkostet werden.

Gleicht der Verkauf dann nicht einer Art Spießrutenlauf, der viel Disziplin und Selbstbeherrschung verlangt? "Ach, das geht. Ich freue mich einfach, wenn es meinen Kunden schmeckt", erklärt der Italiener bescheiden.

Michail Rizos vom Eiscafé "Ricci" in Eppelheim. Foto: Geschwill

Den Anspruch auf Urrezepte will man derweil auch in Eppelheim den italienischen Nachbarn nicht streitig machen. Doch hier beweist Michail Rizos in seinem Eiscafé "Ricci" schon seit Jahren, dass auch die Griechen was vom Eismachen verstehen. Man sei gerne international, verrät der Chef.

Dies würde die eigenen Wurzeln auch nicht verleugnen, im Gegenteil: Man könne ja fusionieren. "Griechischer Joghurt schmeckt auch kalt", erklärt Rizos augenzwinkernd und verweist auf das Joghurt-Eis. Mit Honig und Nüssen garniert – fertig ist der geschmackliche Ausflug nach Griechenland.

"Sommer ohne Eis? Nicht bei uns", heißt es an der Ladentür – und das, obwohl die Preise im Unterhalt des Ladens und dem Beschaffen der Zutaten enorm gestiegen sind. "Deshalb müssen wir in diesem Jahr 1,40 Euro pro Kugel nehmen", bedauert Michail Rizos. Lange habe er sich die Anpassung überlegt, am Ende kam er aber nicht drumherum.

Alfred Isufaj von der Eisdiele "La Piccola" in Neckarsteinach. Foto: Alex

Ähnlich gestaltet es sich auch in Neckarsteinach. Vor ein paar Jahren hat Alfred Isufaj mit albanischen Wurzeln das "La Piccola" übernommen.

Wer sich in ein Handwerk reindenken und einarbeiten will, der kann das schaffen. Auch Isufaj macht sein Eis selbst. Und in seiner Eisdiele ist er für verschiedene Essgewohnheiten und Diäten gewappnet. "Zum Beispiel mit unseren Sorbets. Die sind für Veganer geeignet", erklärt er.

Daneben stellt er aber auch gerne echte Klassiker her, etwa Spaghettieis-Becher oder Banana-Splits. "Egal, ob man einen schlechten oder guten Tag hat.

Eiscreme versüßt einem immer den Tag", ist Isufaj sicher. Doch auch er musste den Preis anheben: 1,50 Euro kostet die Kugel.

Neben dem Amarena- oder dem Malaga-Becher stehen hier aktuell exotische Kreationen wie "Tiramisu"-Becher, "Eis-Orange" oder Kompositionen hoch im Kurs, die an bekannte Schokoriegel und andere Süßigkeiten erinnern. "Es soll einfach für jeden Geschmack etwas dabei sein", findet der Chef.

Und am Ende vereint alle drei Eismacher die gleiche Intention: Sie wollen mit Eiscreme glücklich machen und kulinarisch verwöhnen – im Hier und Jetzt. Egal mit welcher Geschichte und Herkunft.