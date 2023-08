Von Philipp Weber

Weinheim. Seit 1987 gibt es die Woinemer Hausbrauerei, seit 1998 arbeitet sie unter der Führung von Jochen und Christiane Hardt. Das Haus in der unteren Friedrichstraße ist derzeit der einzige Standort in Weinheim, an dem Bier produziert und zum Teil auch abgefüllt wird. Zum heutigen Tag des Bieres hat die RNZ Jochen Hardt zu Biertrends sowie zu Energie-