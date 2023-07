Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Bevor am 23. Juli mit einem Bürgerentscheid über die Verpachtung von Waldflächen für Windräder abgestimmt wird, gab es am Mittwochabend eine Einwohnerversammlung in der Auwiesenhalle. Bürgermeister Maik Brandt freute sich "außerordentlich" darüber, rund 400 Besucher begrüßen zu dürfen, darunter auch Amtskollegen aus umliegenden Gemeinden sowie