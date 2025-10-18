Plakate von "Energiewende" beschädigt und beschmiert
Die Debatte wird teils emotional geführt. Reizworte heizen die Stimmung an.
Dossenheim. (lesa) Es ist nicht mehr lange hin bis zum Bürgerentscheid über einen möglichen Windpark auf dem Weißen Stein. Das ist inzwischen unübersehbar in Dossenheim, wie in Schriesheim: Überall häufen sich die Plakate – und auch der Ärger. Denn die Plakate der Windkraftbefürworter, die für ein "Nein" im Bürgerentscheid werben, sind inzwischen gehäuft auch Zielscheiben: von Zerstörung,