Dossenheim. (lesa) Es ist nicht mehr lange hin bis zum Bürgerentscheid über einen möglichen Windpark auf dem Weißen Stein. Das ist inzwischen unübersehbar in Dossenheim, wie in Schriesheim: Überall häufen sich die Plakate – und auch der Ärger. Denn die Plakate der Windkraftbefürworter, die für ein "Nein" im Bürgerentscheid werben, sind inzwischen gehäuft auch Zielscheiben: von Zerstörung,