Samstag, 18. Oktober 2025

Plus Windkraft-Bürgerentscheid Dossenheim

Plakate von "Energiewende" beschädigt und beschmiert

Die Debatte wird teils emotional geführt. Reizworte heizen die Stimmung an.

18.10.2025 UPDATE: 18.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Plakate der Windkraft-Befürworter werden teils auch mit Motiven beklebt. Foto: privat

Dossenheim. (lesa) Es ist nicht mehr lange hin bis zum Bürgerentscheid über einen möglichen Windpark auf dem Weißen Stein. Das ist inzwischen unübersehbar in Dossenheim, wie in Schriesheim: Überall häufen sich die Plakate – und auch der Ärger. Denn die Plakate der Windkraftbefürworter, die für ein "Nein" im Bürgerentscheid werben, sind inzwischen gehäuft auch Zielscheiben: von Zerstörung,

Sabrina Lehr
Redakteurin
