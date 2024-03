Wilhelmsfeld/Schriesheim. (lesa) Die Wilhelmsfelder sind leidgeprüft. Zumindest, was ihre Erfahrungen mit Verkehr angeht. Regelmäßig wird der Schriesheimer Branichtunnel gesperrt – und damit eine wichtige Verbindung in die Rheinebene. Auch aktuell und noch bis Freitag, 15. März, ist der Tunnel von 20 bis 5 Uhr wegen Wartungsarbeiten dicht. Und nicht nur der: Mit der Sperrung der "Schmalen Seite" in der Nachbarstadt ist ein Teil der gängigen Umleitungsstrecke gerade gesperrt, zudem vor dem Haus Stammberg in der Talstraße zwischen Wilhelmsfeld und Schriesheim derzeit eine halbseitige Sperrung eingerichtet.

Ein Problem für das Odenwalddorf? "Ich bin bisher immer durchgekommen", so Bürgermeister Tobias Dangel, bei dem noch keine Beschwerden "aufgeschlagen" seien. Dennoch sei die Kombination der drei Maßnahmen zumindest nachts nicht ganz einfach für alle, die von Schriesheim aus nach Wilhelmsfeld fahren. Denn wenn der Tunnel und die "Schmale Seite" nicht passierbar sind, müssen Autofahrer eine weiträumige Umleitung über Ursenbach fahren.