Montag, 17. November 2025

zurück
Plus Wilhelmsfeld

Situation hat sich nach Schließung des letzten Supermarkts "verschärft"

Die "Wilka"-Schließung hat die Versorgungslage signifikant verschlechtert. Der neue Bebauungsplan "Schriesheimer Hof" soll den Weg für einen möglichen Nahversorgungsmarkt freimachen.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 5 Sekunden
Um das Areal „Schriesheimer Hof“ging es nun mit klarer Zielrichtung. Foto: Seubert

Wilhelmsfeld. (kis) Mit 15 anwesenden Bürgern und dem gesamten Gemeinderat war es in dessen öffentlicher Sitzung so voll wie selten. Vor allem Befürworter des Bürgerentscheids bezüglich des Bebauungsplans "Schriesheimer Hof" waren gekommen.

Am 26. September 2021 sollte damals abgestimmt werden, ob im Eingangsbereich des Luftkur- und Naherholungsortes Wilhelmsfeld 6,4 Hektar Wiesen- und

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.