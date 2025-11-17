Wilhelmsfeld. (kis) Mit 15 anwesenden Bürgern und dem gesamten Gemeinderat war es in dessen öffentlicher Sitzung so voll wie selten. Vor allem Befürworter des Bürgerentscheids bezüglich des Bebauungsplans "Schriesheimer Hof" waren gekommen.

Am 26. September 2021 sollte damals abgestimmt werden, ob im Eingangsbereich des Luftkur- und Naherholungsortes Wilhelmsfeld 6,4 Hektar Wiesen- und