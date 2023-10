Krippenkinder kommen nach Schriesheim

Wilhelmsfeld. (bms) Was tun, wenn kein Krippen-Platz in Wohnortnähe vorhanden ist? Seit Anfang des Jahres steigen die Anmeldungen für Krippenplätze im Ort und es zeichnet sich ein Mangel an Betreuungsplätzen ab. Der Gemeinderat beschloss daher, ab Januar 2024 in der Schriesheimer Kinderkrippe Schillerplatz eine Außengruppe für zehn Wilhelmsfelder Kinder einzurichten und stimmte einstimmig dem

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote