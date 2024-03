Dossenheim. (pau) "Howdy Folks": Wer den Aufstieg zum Steinbruch entlang des Mantelbachs geschafft hat, wer sicheren Schrittes auch am frühen Abend und bei Einbruch der Dunkelheit hier in die Natur marschiert, der kann in eine ferne, fremde Welt abtauchen. Hier, wo das Brummen des Generators das Zwitschern der Vögel unterbricht, liegt eine kleine Westernstadt – am Fuße des Steinbruchs hinter

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote