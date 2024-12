Von Anja Hammer

Wiesloch. Ein Haus ist wie Küchenmüll: Je besser es getrennt wird, desto besser kann es recycelt werden. Und deswegen dachte die städtische Wohnungsbaugesellschaft "Wohnbau Wiesloch" ihr neuestes Projekt von hinten: Sie baut derzeit in der Schwetzinger Straße Wieslochs erstes Hybrid-Mehrfamilienhaus. "In der heutigen Zeit, in der es immer weniger Rohstoffe