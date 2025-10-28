Dienstag, 28. Oktober 2025

zurück
Wiesloch/Walldorf

Wo Obdachlose Schutz vor Kälte finden

Wiesloch betreibt einen Erfrierungsschutz, in Walldorf gibt's eine Begegnungsstätte. Hier gibt es Anlaufpunkte.

28.10.2025 UPDATE: 28.10.2025 04:00 Uhr 27 Sekunden
Bankfiliale

Symbolfoto: Henning Kaiser/dpa

Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Weil obdachlose Menschen in der kalten Jahreszeit gefährdet sind, betreibt die Stadt Wiesloch einen Erfrierungsschutz, der nachts bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geöffnet ist. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Die Adresse ist In den Auwiesen 7. Dort seien Schlafplätze eingerichtet.

Zudem gebe es in Walldorf, Wieslocher Straße 2, die Plattform, eine Begegnungsstätte für Wohnungslose, die Montag bis Freitag von 11 bis 16.30 Uhr, Samstag und an Feiertagen von 12 bis 16 Uhr geöffnet ist. Dort gebe es günstig eine warme Mahlzeit und kostenlos Kaffee und Tee. Ferner sind Duschen und Waschmaschinen vorhanden.

Wer erfrierungsgefährdeten Menschen begegnet, sollte sich unter Telefon 06222/844888 an das Ordnungsamt oder unter 06222/57090 an das Polizeirevier wenden, heißt es. Im Notfall solle der Rettungsdienst unter 112 angerufen werden.

