Wie Ortsvorsteher Michael Glaser Baiertal zu seiner Heimat machte

Seit 2021 führt Glaser Baiertal als Ortsvorsteher. Mit Pragmatismus, Teamgeist und klaren Zielen will er große Projekte und kleine Sorgen bewegen.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 21 Sekunden
Dass er als gebürtiger Nürnberger das Vertrauen der Baiertaler Bevölkerung ausgesprochen bekommen hat, empfindet Ortsvorsteher Michael Glaser bis heute als Glück. Foto: mfi

Von Melanie Fischer

Baiertal. In der Ortsverwaltung in Baiertal weist kein Namensschild den Weg. Wer Michael Glaser sprechen will, muss einen Termin vereinbaren – oder trifft ihn am besten direkt im Ort. Denn am Schreibtisch sitzt er selten. Lösungen findet er lieber dort, wo sie gebraucht werden.

"Wenn man am Problem steht, nicht ums Problem spricht, kommt man schneller

