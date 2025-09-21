Von Melanie Fischer

Baiertal. In der Ortsverwaltung in Baiertal weist kein Namensschild den Weg. Wer Michael Glaser sprechen will, muss einen Termin vereinbaren – oder trifft ihn am besten direkt im Ort. Denn am Schreibtisch sitzt er selten. Lösungen findet er lieber dort, wo sie gebraucht werden.

"Wenn man am Problem steht, nicht ums Problem spricht, kommt man schneller