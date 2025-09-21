Wie Ortsvorsteher Michael Glaser Baiertal zu seiner Heimat machte
Seit 2021 führt Glaser Baiertal als Ortsvorsteher. Mit Pragmatismus, Teamgeist und klaren Zielen will er große Projekte und kleine Sorgen bewegen.
Von Melanie Fischer
Baiertal. In der Ortsverwaltung in Baiertal weist kein Namensschild den Weg. Wer Michael Glaser sprechen will, muss einen Termin vereinbaren – oder trifft ihn am besten direkt im Ort. Denn am Schreibtisch sitzt er selten. Lösungen findet er lieber dort, wo sie gebraucht werden.
"Wenn man am Problem steht, nicht ums Problem spricht, kommt man schneller
