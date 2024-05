Wiesloch. (hds) "Die Lage ist ideal, wir liegen im Zentrum von Wiesloch, ein toller Platz für eine Anlaufstelle, um hier bei uns Fragen, Anregungen aber auch Kritik anzubringen." Das sagte Jürgen Kretz, seit Februar für die Grünen als Nachrücker im Bundestag aktiv. In der Wieslocher Hauptstraße 85, in einer ehemaligen Augenoptik, eröffnete Kretz gemeinsam mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Norbert Knopf das Wahlkreisbüro.

Der Andrang war groß, viele Parteifreunde waren gekommen, es gab Blumen, Pflanzen und auch Trinkbares als Einstiegsgeschenk. Montags, mittwochs und freitags – die genauen Öffnungszeiten stehen noch nicht endgültig fest – sollen Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit bekommen, dort vorbeizuschauen. "Wir sind ein starkes Team", so Kretz.

Wichtig sei das Prinzip der "offenen Tür": "Wir knüpfen somit an die Tradition von Kai Schmidt-Eisenlohr an, der 2011 als damals frisch gewählter Landtagsabgeordneter der Grünen sein Wahlkreisbüro nur ein paar Hundert Meter von unserem jetzigen Domizil eingerichtet hatte.

Norbert Knopf sagte, er sei ja "nur Untermieter". Jedoch ergebe es Sinn, Ansprechpartner für Land und Bund unter einem Dach zu vereinen. "Toll, dass so viele heute gekommen sind und dies trotz des laufenden Kommunal-Wahlkampfes", ergänzte er. "Wir werden hier ein dreiköpfiges Team im Wahlkreisbüro haben", informierte Kretz.

Montags und mittwochs stehe die Bundespolitik im Fokus. "An den Freitagen werde ich natürlich versuchen, so oft wie möglich vor Ort zu sein", meinte Knopf. Kretz kündigte an, auch hin und wieder im Wahlkreisbüro seines Parteikollegen Hermino Katzenstein in Neckargemünd präsent zu sein. "Somit kann ich meinen kompletten Wahlkreis abdecken."

Kretz und Knopf bedankten sich bei all jenen, die bei der Gestaltung des Büros kräftig mit angepackt hatten. Nach dem offiziellen Teil wurde noch zu einem Imbiss mit Getränken eingeladen.