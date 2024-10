Wiesloch. (kbw) Ein weißer Pavillon vor den Stufen am Marktplatz vor dem Wieslocher Rathaus, flankiert von weißen Plakaten mit Parolen in schwarzer und roter Schrift, davor eine Gruppe von Personen, die sich nach eigenem Bekunden über ziemlich vieles ärgern – dieses Bild hat sich am Montag Passanten in der Altstadt zum zweiten Mal innerhalb von 14 Tagen geboten.

Wieder fand unter dem